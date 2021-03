Meteo, outbreak di tornado nel sud degli USA: decine di case distrutte [FOTO e VIDEO]

Decine di case sono state danneggiate o distrutte, due persone sono rimaste ferite e linee elettriche e alberi sono stati abbattuti a causa di un pericoloso outbreak di tornado nel sud degli Stati Uniti. Due persone sono rimaste ferite quando una casa è stata distrutta nella contea di Clarke, in Alabama. Oltre 40.000 case e aziende sono rimaste senza elettricità in Louisiana, Alabama e Mississippi. Ci sono stati oltre 20 report di tornado nella giornata di ieri. Sono stati aperti tanti rifugi e camere di sicurezza per mettere al sicuro la popolazione.

Le avverse condizioni meteo hanno portato molte scuole e agenzie statali in Alabama, Louisiana e Mississippi a chiudere o a puntare sulla didattica a distanza.

Le pericolose condizioni meteo continueranno per tutta la giornata odierna nel sud degli USA.

Nelle foto della gallery scorrevole in alto e nei video in fondo all’articolo, le immagini dei tornado che hanno seminato distruzione negli Stati Uniti meridionali.