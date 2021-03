Pa: Brunetta, entro metà aprile decreto legge su semplificazioni concorsi (2)

(Adnkronos) – “Ho già un concorso aperto in sperimentazione: 100 giorni dal bando alla graduatoria finale. Basta concorsi che durano cinque, sei anni”, aggiunge. Il primo articolo del decreto sulle semplificazioni sarà “una semplificazione della semplificazione già approvata perché in passato abbiamo fatto disegni di legge che alla fine non hanno semplificato niente. Cerco di andare contro corrente, facendo una ripulitura della semplificazione”.

Senza norme più semplici per il reclutamento e la semplificazione, per Brunetta, non ha senso la digitalizzazione. “La strategia di digitalizzazione non serve se non c’è capitale umano adeguato e un sistema semplificato”. Su questo fronte, spiega, “sto lavorando con Colao (Vittorio, ministro per la transizione digitale, ndr) sull’interoperabilità, per far comunicare le pa tra di loro, sul tema cloud e sull’attraversamento digitale degli atti della pa”.

Nei prossimi quindici giorni, arriverà quindi un “decreto semplificazione con caratteristiche molto forti, ripristinando anche la class action che avevo introdotto e non aveva funzionato”. Brunetta spera anche di “poter far partire la scuola superiore Sna della pa, internazionalizzandola”.