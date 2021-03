Pa: Brunetta, entro metà aprile decreto legge su semplificazioni concorsi

Milano, 27 mar. (Adnkronos) – Entro la metà di aprile sarà approvato un decreto legge per cambiare le procedure di reclutamento e semplificare così ì concorsi pubblici. Lo ha annunciato Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, al workshop Ambrosetti.

“Sto lavorando con concretezza su accessi e reclutamento della pubblica amministrazione: il modo di reclutare deve cambiare totalmente, basta concorsi ottocenteschi con carta e penna: la selezione deve avvenire in forme moderne e contemporanee. Forse – ha sottolineato – tra qualche giorno, una settimana, arriverà il primo pacchetto per il reclutamento e il superamento delle forme ottocentesche cambierà in un decreto che sarà approvato entro la metà di aprile”.

I primi concorsi che saranno sbloccati con decreto nei prossimi giorni “potranno già adottare le nuove forme di reclutamento meritocratico di questo decreto”.