Paleontologia: a Trieste lo scheletro del più grande triceratopo mai rinvenuto al mondo

Un enorme esemplare di triceratopo – che in fase di montaggio si è rivelato essere il più grande mai rinvenuto prima al mondo – è in fase di ricostruzione in queste settimane nei laboratori della ditta Zoic di Trieste, eccellenza mondiale nell’ambito della paleontologia, specializzata nell’estrazione e lavorazione dei resti fossili, anche di notevoli proporzioni. Scavato in un ranch del Montana negli Stati Uniti, “Big John” è stato acquisito dalla Zoic allo stato grezzo, ancora avvolto nelle camice di gesso che ne custodiscono le ossa, per essere pazientemente analizzato, estratto e riportato “in vita” dal team triestino attraverso un work in progress, una lavorazione a step, in attesa di poter essere mostrato completo all’interno del nuovo show room allestito appositamente a Trieste per il montaggio e l’esposizione.

La ricostruzione di Big John sarà terminata alla fine dell’estate così da consentirne la presenza in autunno a Parigi presso una della più importanti aste internazionali che solitamente quotano e permettono l’acquisto di questo tipo di reperti da parte di istituzioni museali o fondi di investimento.

L’esemplare erbivoro con le tre corna e la testa corazzata è uno degli ultimi dinosauri a comparire prima della grande estinzione di massa del Cretaceo-Paleogene, circa 65-95 milioni di anni fa. Si ritiene che gli esemplari più grandi di Triceratopo potessero raggiungere una lunghezza di 9 metri, una larghezza di 3 metri ed un peso di circa 12 tonnellate. La lunghezza del cranio era pari ad un terzo della lunghezza dell’intero animale: per questo si può stimare che Big John, con il suo cranio di 2 metri e 67 centimetri di lunghezza e i 2 metri di larghezza, sia sicuramente il più grande triceratopo mai ritrovato finora. Dalle misure del cranio si stima che la sua lunghezza totale sarà di circa 8,20 metri.

“Per poter stabilire che si tratta effettivamente dell’esemplare più grande mai rinvenuto prima si è interpellato l’Istituto di paleontologia dell’Università di Bologna che ha eseguito uno studio comparato su tutto quello che è noto in letteratura e scientificamente attestato ad oggi sulle dimensioni dei crani di questa specie erbivora. Si è rilevato che il reperto più grande finora esistente misura 2,50 metri ed è custodito in un museo canadese: questo ci permette di asserire che i 2,67 metri del cranio di Big John risultino le misure in assoluto più grandi mai rilevate al momento,” ha precisato il responsabile della ditta Zoic, Flavio Bacchia. “Non appena sarà possibile vogliamo accogliere il pubblico nello show room che abbiamo appositamente allestito per ospitare il reperto, certi di offrire uno spettacolo indimenticabile“.