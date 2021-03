Scenario spettacolare immortalato oggi da Palidoro, frazione del comune di Fiumicino, in provincia di Roma. Uno splendido arcobaleno si staglia nel cielo, mentre se ne percepisce un secondo molto tenue più in alto. Il bellissimo scatto è opera di Giuseppe Conzo: si tratta di “un mosaico composto da 3 pannelli in modo da aver reso possibile la ripresa dell’intero arcobaleno”, spiega lo stesso Conzo.