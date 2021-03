Passaporto vaccinale europeo, i francesi dicono no: “non rinunciamo alla libertà”

Il passaporto vaccinale di cui sa parla ormai da tempo potrebbe diventare realtà, in Unione europea, già a giugno. Si tratta del Digital Green Pass, un passaporto per facilitare i viaggi di lavoro e di piacere tra i 27 Paesi dell’Ue. I Paesi del blocco mediterraneo lo vorrebbero per far ripartire il turismo, mentre Francia e Germania vi si oppongono con il timore di perdere il controllo su chi entra nei loro territori. Per la Commissione europea potrebbe essere utile per dare regole comuni tra tutti i 27 Paesi membri, cosa che non si è riuscito a fare fino a questo momento. Gli scienziati, dal canto loro, non la vogliono perché considerato inutile, dato che a livello medico non garantisce affatto immunità. Le compagnie aeree, invece, lo ‘corteggiano’, tanto che hanno già comunicato come, in mancanza di decisioni ufficiali, lo chiederanno comunque per riprendere a volare normalmente. Ma i cittadini cosa vogliono? Per ora si sono espressi solo i francesi e il sondaggio parla chiaro: non vogliono il passaporto vaccinale, perché la libertà che riacquisiremo sarà più importante di ogni altra cosa: