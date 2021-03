Pd: Benifei, ‘Letta chiaro, Renzi dica se sta con alternativa a destra oppure no’/Adnkronos

Roma, 20 mar. Adnkronos) – Brando Benifei, 35 anni, ieri è stato riconfermato all’unanimità capodelegazione del Pd in Europa alla prima assemblea del gruppo con il neosegretario Enrico Letta. Si è presentato dimissionario all’appuntamento e la cosa non è passata inosservata da parte dei colleghi dei gruppi di Camera e Senato. “Marcucci e Delrio dovrebbero fare altrettanto? Non mi sento di poter suggerire niente a nessuno -dice Benifei all’Adnkronos- immagino che parleranno con il segretario che ieri ha ribadito il rispetto per l’autonomia dei gruppi”.

Come è andato il primo incontro con Letta? “C’è stata una bella discussione. Da parte del segretario, che è stato anche un parlamentare europeo e membro del Consiglio Ue, c’è una forte consapevolezza di quanto in Europa si giochi un pezzo molto importante sulle battaglie decisive del futuro. E il fatto che Letta abbia parlato in assemblea di tre gruppi parlamentari, comprendendo anche quello in Europa, e che ci abbia incontrato per primi è un segnale e un riconoscimento che non sempre abbiamo avuto”.

Uno dei principali impegni è il Next Generation Ue, su questo il segretario come intende muoversi? “Ci sarà un gruppo di lavoro dedicato dentro la segreteria per seguire le varie tappe del Recovery a cui noi ovviamente collaboreremo. Ieri tutti i colleghi sono intervenuti e abbiamo affrontato le priorità da portare avanti in sinergia tra il partito nazionale e il gruppo parlamentare europeo. Dal 9 maggio inizierà la conferenza sul futuro dell’Europa e lì andrà messa in campo una vera unione che ancora non c’è, e i problemi e i ritardi sui vaccini lo confermano”.