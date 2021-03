Roma, 25 mar. (Adnkronos) – ‘Buon lavoro a Simona Malpezzi, eletta oggi capogruppo del Pd in Senato. Per me sarà un gran dispiacere non poter più collaborare al ministero per i Rapporti con il Parlamento come fatto finora, ma questo è un riconoscimento importante del suo valore e del suo spessore politico ed istituzionale”. Lo afferma Deborah Bergamini, di Forza Italia, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento.