Pd: Berruto, ‘Letta ha ridato un tetto a tutti noi, aiutiamo lo Sport e aiutiamo il Paese’/Adnkronos

Roma, 18 mar (Adnkronos) – “Una nomina di cui sono felice e orgoglioso, che è stata davvero una sorpresa. E non è uno storytelling: ho profonda stima di Enrico, ci siamo sentiti anche recentemente, ma è solo quando mi è esploso il telefono di messaggi che di fatto ho ricevuto la notizia!”. Mauro Berruto è pronto a prendere il suo posto al Nazareno. L’ex Ct del Volley è stato scelto da Enrico Letta come responsabile dello Sport, ed ha già un programma impegnativo.

Quale sarà il suo lavoro in questo nuovo ruolo in un partito politico? “Questo è il momento più epocalmente disastroso per lo sport degli ultimi 70 anni -premette Berruto all’Adnkronos-. Tutta la mia esperienza è stata nel settore agonistico, ma oggi il grande tema è quello della parte sommersa dello sport di base. Un mondo che si è fermato e che rischia di ritrovarsi con centinaia di migliaia di disoccupati”.

Berruto, che oggi è impegnato anche in una attività di ‘inspirational speaker’ e storyteller, sottolinea ancora: “Il mondo dello sport, soprattutto quello di base, è portatore di mille valori, a cominciare dal rispetto delle regole. Incrocia tantissimi temi fondamentali, come la Salute, ed è quindi anche generatore di risparmio. Per questo dico che si tratta di un lavoro di grande responsabilità. E avere una responsabilità del genere può essere di grande aiuto”.