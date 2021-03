Pd: Borghi, ‘decade Ufficio presidenza Camera, al capolinea lavoro di segretario d’aula’

Roma, 30 mar (Adnkronos) – “La ‘coppia di fatto’ del gruppo parlamentare Pd nella XVIII legislatura è arrivata al capolinea! Con la elezione di Debora Serracchiani – ancora auguri! – alla carica di Presidente del Gruppo, decadono tutti i membri dell’ufficio di presidenza. Ho già fatto presente alla nuova capogruppo che, stante il rilevante impegno assunto in seno alla segreteria nazionale, non sono disponibile a proseguire nell’impegno sin qui svolto. Lavori così rilevanti si fanno uno per volta”. Lo scrive su Facebook Enrico Borghi, deputato Pd e responsabile Sicurezza della segreteria nazionale del Partito democratico, il quale ha svolto fin qui in questa legislatura il ruolo di segretario delegato d’aula insieme a Emanuele Fiano.