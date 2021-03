Pd: fonti, ‘buon incontro Letta-Meloni su Covid e su ‘cure’ per la democrazia’**

Roma, 30 mar (Adnkronos) – Un “buon incontro”, in un “clima cordiale”, evidentemente tra due leader alternativi. Lo spiegano fonti del Nazareno ricostruendo il faccia a faccia tra Enrico Letta e Giorgia Meloni.

Nel corso dell’incontro sono stati toccati tre temi, sottolineano le stesse fonti, a partire dalle questioni legate al Covid: accelerazione della campagna vaccinale e risposte da assicurare nel post-pandemia soprattutto per i ceti sociali messi maggiormente alla prova. Poi, i due leader hanno discusso di interventi per “curare la democrazia malata”, a partire dal contrasto al trasformismo. Non si è parlato invece, si spiega ancora, di legge elettorale.

Infine, sulla questione del riequilibrio delle commissioni di garanzia il segretario del Pd si è detto “sensibile” al tema è porterà la questione all’attenzione delle forze di maggioranza.