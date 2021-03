Roma, 27 mar (Adnkronos) – Sulla vicenda della scelta dei capigruppo della Camera “sin dall’inizio Letta ha detto che non avrebbe preso posizione, per rispetto dell’autonomia dei Gruppi. Ma, da sempre, il segretario considera una competizione trasparente come sana”. Lo sottolineano fonti del Nazareno, a proposito della discussione scoppiata nel gruppo Pd della Camera dopo la lettera inviata ai deputati da Marianna Madia.