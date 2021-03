Pd: Letta, ‘alleanza con M5S serve per vincere, Renzi? dipende da lui’**

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – Il Movimento 5 Stelle deve far parte di una coalizione con il centrosinistra? “Lo dicono i numeri”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, in un’intervista al quotidiano ‘La Vanguardia’.

Il centrodestra con “Matteo Salvini e Giorgia Meloni supera il 40% del sostegno. Per vincere dobbiamo formare una grande alleanza in cui deve stare il M5S, che ha fatto un’evoluzione europea molto importante e positiva. La disponibilità di Giuseppe Conte a guidare il M5S è una buona notizia e sono certo che ci capiremo bene. Il mio compito è anche quello di aprire questa alleanza a tutti coloro che hanno lasciato il Pd”. Anche a Iv e Matteo Renzi? “Dipende da loro. Sono disposto a dialogare con tutti”.