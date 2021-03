Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Se sono cattivo o no dipende da cosa si intende per cattiveria. Oggi sono più determinato: ho imparato tante cose. Se sono tornato non è per vivacchiare, non voglio guidare la coalizione verso la sconfitta. Devo sistemare le cose e cercare di vincere le prossime elezioni”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.