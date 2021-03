Pd: Losacco, ‘bene Letta, disegna schema di gioco con grande chiarezza’

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Due donne alla guida dei gruppi parlamentari, rilancio dei circoli per un partito della prossimità e della pluralità, unità del centrosinistra e dialogo coi 5 stelle. E poi campagna di vaccinazioni, velocità negli aiuti alle imprese, difesa del lavoro”. Lo scrive su Fb il deputato Pd, Alberto Losacco.

“L’intervista di questa mattina del segretario Enrico Letta disegna con grande chiarezza -aggiunge l’esponente di Areadem di Dario Franceschini- lo schema di gioco del Pd per essere più forte nel Paese, per incidere nel Governo con il nostro bagaglio di valori e proposte. Il nuovo corso è appena cominciato, avanti così”.