Pd: oggi alle 14 incontro al Nazareno con rappresentanti sindacali Alitalia

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – Oggi alle 14, nella sede del Partito Democratico, il vicesegretario e responsabile Lavoro Giuseppe Provenzano e la responsabile Transizione ecologica, sostenibilità e infrastrutture Chiara Braga incontreranno le rappresentanze sindacali impegnate nella vertenza Alitalia. Si legge in una nota.

Per i sindacati saranno presenti. Fabrizio Cuscito Filt-Cgil, Monica Mascia Fit-Cisl, Ivan Viglietti Uil Trasporti e Francesco Alfonsi Ugl. Per il Pd interverranno anche Paola De Micheli, parlamentare, già ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Marco Miccoli della direzione nazionale Pd ed Esterino Montino sindaco di Fiumicino.