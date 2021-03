Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Cara Irene Tinagli forse è il caso che prima di parlare sullo stato del partito alzi il telefono e ti informi su ciò che è stato fatto in questi 2 anni anche per rispetto dei nostri dirigenti e militanti che sul territorio lo hanno rimesso in piedi. Non partiamo da zero oggi”. Lo scrive il responsabile Organizzazione della segreteria Pd, Stefano Vaccari, commentando l’intervista della vicesegretaria dem, Irene Tinagli.