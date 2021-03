Perché i denti diventano sensibili? Perché proviamo dolore quando mangiamo cibo freddo? Scoperta la causa e un rimedio efficace

Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Science Advances, gli odontoblasti – le cellule che formano la dentina, il guscio sotto lo smalto del dente che racchiude la polpa dentale morbida contenente nervi e vasi sanguigni – contengono proteine ​​sensibili al freddo che rilevano le basse temperature.

I traumi alla dentina producono infiammazione, più comunemente durante la carie: la carie dentale è una malattia cronica in cui un biofilm batterico sulla superficie del dente, in combinazione con substrati di carboidrati fermentabili, provoca la demineralizzazione e alla fine la carie.

In tutto il mondo, 2,4 miliardi di persone hanno una carie non trattata nei denti permanenti. I denti infiammati sono estremamente sensibili al freddo, sensibilità percepita come un dolore nevralgico intenso, breve e acuto. “È un particolare tipo di dolore. È semplicemente straziante,” ha affermato il Dr. David Clapham, autore e vice presidente e direttore scientifico dell’Howard Hughes Medical Institute.

I ricercatori hanno condotto esperimenti su topi i cui molari sono stati perforati in anestesia. Gli animali con lesioni dentali manifestano dolore con il loro comportamento: per esempio, bevono fino al 300% in più di acqua zuccherata rispetto ai loro compagni di cucciolata senza lesioni ai denti.

In una ricerca precedente, gli scienziati avevano scoperto TRCP5, una proteina codificata dal gene TRCP5 che si esprime nei nervi in ​​molte parti del corpo. Studiando topi geneticamente modificati che non avevano il gene TRCP5, hanno scoperto che i topi con denti lesionati non manifestavano l’aumento del comportamento nel bere e si comportavano come topi senza lesioni dentali.

“Ora abbiamo la prova definitiva che il sensore di temperatura TRCP5 trasmette il freddo attraverso l’odontoblasto e innesca l’infiammazione dei nervi, creando dolore e ipersensibilità al freddo,” ha affermato il Dr. Jochen Lennerz, autore e direttore medico del Center for Integrated Diagnostics presso il Massachusetts General Hospital. “Questa sensibilità al freddo può essere il modo in cui il corpo protegge un dente danneggiato da ulteriori lesioni“.

In particolare, in risposta al freddo, la proteina TRCP5 apre canali nella membrana degli odontoblasti, consentendo ad altre molecole, come il calcio, di entrare e interagire con la cellula.

Se la polpa del dente è infiammata da una cavità profonda, ad esempio, TRCP5 è sovrabbondante, causando un aumento della segnalazione elettrica attraverso i nervi che emergono dalla radice del dente e arrivano fino al cervello, dove viene percepito il dolore. Quando le gengive si ritirano per l’invecchiamento, i denti possono diventare ipersensibili perché gli odontoblasti percepiscono il freddo in una regione del dente appena esposta.

“TRPC5 rende le cellule più attive al freddo e la capacità degli odontoblasti di percepire il freddo tramite TRPC5 rende questa scoperta entusiasmante,” ha spiegato il dottor Lennerz.

Gli autori hanno confermato la presenza della proteina TRPC5 in denti umani estratti, che è stato un tour de force tecnico, ed hanno anche identificato un obiettivo farmacologico per ridurre al minimo la sensibilità dei denti al freddo. Per secoli l’olio di chiodi di garofano è stato utilizzato come rimedio per il mal di denti: l’agente attivo nell’olio di chiodi di garofano è l’eugenolo, che blocca TRCP5. I dentifrici contenenti eugenolo sono già sul mercato, ma i risultati del team potrebbero portare ad applicazioni più potenti per trattare i denti che sono ipersensibili al freddo. Potrebbero esserci nuove applicazioni per l’eugenolo, come il trattamento sistemico dei pazienti per la sensibilità al freddo estrema derivante dalla chemioterapia.

“L’ingrediente principale dell’olio di chiodi di garofano, che è stato utilizzato per secoli in odontoiatria, contiene una sostanza chimica che blocca la proteina del ‘sensore del freddo’,” ha dichiarato la dott.ssa Katharina Zimmermann, autrice, elettrofisiologa presso l’Università Friedrich-Alexander di Erlangen-Norimberga. “Lo sviluppo di farmaci che mirano a questo sensore in modo ancora più specifico potrebbe potenzialmente eliminare la sensibilità dei denti al freddo“. “Una volta che hai una molecola da colpire, c’è la possibilità di un trattamento.”