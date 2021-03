Peristeria elata: torna virale su WhatsApp e Facebook la bufala sull’orchidea “a forma di colomba alata” o “Fiore dello Spirito Santo”

“Peristeria Elata, l’orchidea a forma di colomba alata o fiore dello Spirito Santo. È un’immagine che quando viene condivisa nel periodo della Santa Pasqua porta la benedizione dello Spirito Santo e della Divina Provvidenza“: è tornata virale anche quest’anno, in varie versioni, la catena/bufala su Facebook e WhatsApp in cui è protagonista la peristeria elata, cioè l’orchidea a forma “alata” che si può acquistare anche online.

Fino allo scorso anno nella bufala dell’orchidea alata si menzionava anche la provenienza dal Brasile: quest’anno il Paese non viene citato ma già a partire da questo si può intuire la dubbia autorevolezza del messaggio, dato che questa pianta si trova in Costa Rica, Panama, Colombia, Ecuador e Venezuela.

Il suo interno ricorda sì la colomba, ma non in modo così marcata come nell’immagine che rimbalza sui social.

Anche sul riferimento alla fioritura ci sarebbe da obiettare: il suo arrivo non è riconducibile al periodo di Pasqua, in quanto fiorisce solo in presenza di determinate condizioni climatiche per i suddetti Paesi, e la situazione può variare anche di diversi mesi da un anno all’altro.

A questo va aggiunto il suo aspetto con tante foto che la ritraggono esclusivamente nella forma di una colomba di Pasqua.

Almeno nel 2021 la variante non sembra essere estremamente fantasiosa come negli scorsi anni, né riguardo l’aspetto, né riguardo l’origine.

Diverse pagine sfruttano il potenziale virale dei social promuovendo la condivisione della foto della peristeria elata, alludendo al fatto che in tal modo si riceverà la benedizione di Pasqua: qui si entra in un campo che è certamente interiore, ma, in ogni caso, sarebbe più prudente evitare di esagerare il valore simbolico della peristeria elata.