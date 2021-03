Perseverance “spara” laser sulle rocce di Marte: registrato l’audio del rumore

Si allunga la lista di suoni registrati su Marte da Perseverance: ora include anche i laser.

Il rover della NASA ha iniziato a utilizzare il suo strumento SuperCam: lo hanno annunciato i membri del team della missione. SuperCam è dotato di un microfono, che ha captato il leggero sibilo del vento marziano e i rumori meno delicati generati dal suo laser quando colpisce un bersaglio roccioso.

“Queste registrazioni hanno dimostrato che il nostro microfono non solo funziona bene, ma abbiamo anche un segnale di altissima qualità per i nostri studi scientifici,” ha spiegato Naomi Murdoch, membro del team di SuperCam, ricercatrice presso l’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace a Tolosa, in Francia. “Nel team di SuperCam, siamo estremamente entusiasti delle prospettive e delle indagini scientifiche che saremo in grado di fare con i dati del microfono“.

Perseverance, delle dimensioni di un’auto, il fulcro della missione Mars 2020 da 2,7 miliardi di dollari della NASA, è atterrata sul cratere Jezero il 18 febbraio. I compiti principali del rover riguardano la ricerca di segni di vita passata all’interno del cratere largo 45 km, che ospitava un lago profondo e un delta di un fiume miliardi di anni fa, e la raccolta di dozzine di campioni per il futuro ritorno sulla Terra.

SuperCam, che si trova sull’albero a forma di testa di Perseverance, è uno dei 7 strumenti scientifici che il rover utilizzerà per svolgere questo lavoro. SuperCam spara un laser su bersagli fino a 7 metri di distanza, generando una nuvola di roccia vaporizzata, la cui composizione può essere determinata dalle telecamere e dagli spettrometri dello strumento.

Come hanno annunciato Murdoch e i suoi colleghi, queste operazioni sono già iniziate. SuperCam ha “sparato” su un bersaglio chiamato Máaz, la parola Navajo per Marte, il 2 marzo (Perseverance sta esplorando una parte di Jezero che il team ha soprannominato Canyon de Chelly, in riferimento a un monumento nazionale in terra Navajo nel nord-est dell’Arizona).

Le osservazioni di SuperCam hanno consentito al team di scoprire che Máaz ha una composizione basaltica. I basalti sono rocce ignee, o vulcaniche, comuni su Marte e sulla Terra. Al momento non è chiaro se Máaz stessa sia vulcanica, ha precisato Roger Wiens, principal investigator del Los Alamos National Laboratory in New Mexico.

È anche possibile che Máaz “sia una roccia sedimentaria composta da granuli ignei che sono stati portati a valle dall’acqua nel lago Jezero e cementati insieme,” ha spiegato Wiens.

Il microfono SuperCam ha registrato l’audio del vento marziano durante i primi giorni di Perseverance su Marte, ha reso noto il team dello strumento. Il microfono ha anche catturato gli innumerevoli colpi che provenivano dalle onde d’urto generate dal calore e dalle vibrazioni della vaporizzazione della roccia. Tale audio sarà molto utile al team di SuperCam, ha affermato Murdoch: ad esempio, i dettagli riveleranno la durezza di ciascun bersaglio roccioso, un dettaglio che non può essere determinato dalla sola composizione.

Le registrazioni SuperCam aiuteranno anche il team di Perseverance a tenere sotto controllo il rover e i suoi vari sottosistemi e consentiranno ai ricercatori di comprendere meglio la sottile atmosfera marziana dominata dall’anidride carbonica, ha spiegato Murdoch.

Perseverance ha a bordo anche un altro microfono, integrato nel sistema di telecamere legato alle fasi di ingresso, discesa e atterraggio (EDL). Il microfono EDL non ha registrato il suono durante i “sette minuti di terrore” del rover il 18 febbraio, ma ha catturato l’audio sulla superficie marziana. Questi due microfoni sono i primi in assoluto a registrare un vero audio su Marte, e potrebbero lavorare insieme ad un certo punto. I membri del team della missione hanno discusso la possibilità di utilizzare entrambi i microfoni contemporaneamente per catturare suoni stereo sul Pianeta Rosso.

Il lavoro di Perseverance non è ancora entrato nel vivo: il primo grande compito consiste nel trovare un “aeroporto” adatto per l’elicottero Ingenuity, per consentirgli di effettuare voli dimostrativi della tecnologia.

Perseverance tenterà di documentare le incursioni di Ingenuity nel cielo marziano: è possibile che uno o entrambi i microfoni possano catturare i suoni dei rotori che girano nell’aria sottile di Marte.