Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per pesce surgelato. Nello specifico si tratta di Smeriglio Mako congelato, a marchio Lodi. Il richiamo si è reso necessario per rischio chimico, a causa del tenore di mercurio che supera il limite consentito. In particolare il lotto interessato al richiamo è il numero L2795/00354, con data di scadenza indicata in 30-04-2022. Commercializzati in unità di vendita in cartoni da 5 kg.