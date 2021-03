Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per Filetti di acciughe del Mediterraneo a marchio Triglia. In particolare il lotto soggetto a ritiro è il n° L20328, con data di scadenza indicata in 23/05/2022, venduto in vasetti di vetro da 80 grammi. Il motivo del richiamo è indicato in “possibile presenza di frammenti di vetro”. Nelle avvertenze si legge: “Non consumare e riportare ai punti vendita”.