Meteo, piogge torrenziali in Australia: fiumi esondati e case sommerse dall’acqua, tornado rade al suolo case a Sydney. Migliaia di evacuati [FOTO]

Migliaia di persone sono state evacuate oggi a causa di piogge record e allagamenti lungo la costa orientale dell’Australia, in particolare a nord di Sydney, nel Nuovo Galles del Sud. Secondo l’Ufficio meteorologico nazionale, i livelli di inondazione hanno superato il record del 2013 registrato lungo il fiume Hastings, circa 400 chilometri a nord di Sydney. Le citta’ della zona erano gia’ state colpite da precipitazioni record di oltre 400mm ieri mattina.

Numerosi fiumi sono esondati e tante case sono sommerse dall’acqua nelle aree rurali (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Sotto osservazione la diga Warragamba, nei dintorni di Sydney, della quale si teme lo straripamento. I venti hanno raggiunto una velocita’ massima di 90 chilometri orari e hanno causato un piccolo tornado che ha raso al suolo alcune abitazioni in un quartiere nell’area orientale di Sydney.

Gladys Berejiklian, premier del Nuovo Galles del Sud, ha parlato ai media di “situazione critica” per alcune aree e ha espresso il timore che le inondazioni possano prolungarsi fino a venerdi’ prossimo. Berejiklian ha invitato la popolazione a restare a casa, rimanere in allerta e rispettare le indicazioni delle autorita’. La polizia prevede che nelle prossime ore, quando la perturbazione dovrebbe spostarsi verso sud, molti altri abitanti lasceranno le proprie abitazioni per rifugiarsi nei centri di evacuazione.