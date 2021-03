L’incredibile pioggia di lapilli sull’Etna: un viaggio nell’area sommitale del vulcano durante il parossismo [FOTO & VIDEO]

Dopo gli ultimi parossismi dell’Etna, che da diversi giorni è in piena attività e non dà tregua ai residenti dei comuni limitrofi, una nera pioggia di lapilli ha letteralmente sommerso strade e terreni. I video in merito circolati sui social sono numerosi e le immagini vanno davvero impressione: i frammenti caduti dal cielo avevano una dimensione di alcuni centimetri e le auto in fuga sotto la nera pioggia battente di lava indurita sono state numerose.

Oltre alle foto della gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, proponiamo di seguito due video. Il primo è stato postato sulla pagina Facebook dell’INGV, dove si spiega ironicamente (ma non troppo) che si tratta di “colleghi alle prese con i tipici problemi di una montagna, nebbia e pioggia, che però è pure un vulcano attivo. Quando non piove solo acqua“. Il secondo video riprende un’auto in ‘fuga’ sotto la pioggia di lapilli.