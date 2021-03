Meteo, pioggia e neve in Sicilia: bufere tra Nebrodi ed Etna, imbiancate Floresta e Troina [VIDEO]

Nuovo impulso freddo in quota oggi, in questa settimana a stampo invernale sull’Italia. Calo apprezzabile delle temperature sulle regioni del Centro-Sud, con neve in quota. I rovesci più intensi oggi interesseranno la Calabria, soprattutto i rilievi della Sila e dell’Aspromonte, e la Sicilia centro-orientale intorno ai 1000-1100m. Sta cadendo tanta neve in particolare nelle aree interne della Sicilia e nel Messinese.

La foto in alto e il video in fondo all’articolo mostrano la neve imbiancare Floresta (1.275m) e Troina (1.100m), località nel Parco Nazionale dei Nebrodi. A Floresta, è in atto la nevicata più intensa della stagione.

Tra le temperature minime di oggi in Sicilia, segnaliamo: -4°C a Linguaglossa e Cesarò Monte Soro, 0°C a Montalbano Elicona, +1°C a Randazzo, Pedara, Antillo, +3°C a Bronte, +5°C a Siracusa, +6°C a Catania, Noto, +8°C a Palermo, +10°C a Trapani.

Non manca neanche la pioggia, che sta colpendo di più la Sicilia occidentale. Alle ore 12, si registrano: 31mm a Monreale, 25mm a Termini Imerese, 21mm a Misilmeri, 20mm a Naso, 18mm a Cammarata e Giuliana.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: