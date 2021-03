Pioggia di oggetti brillanti illumina i cieli del Pacifico nord-occidentale e incanta Seattle: svelato il mistero [VIDEO]

I detriti in fiamme di un razzo hanno illuminato i cieli del Pacifico nord-occidentale giovedì notte: lo ha confermato il National Weather Service di Seattle. “Gli oggetti luminosi segnalati nel cielo erano detriti provenienti dal secondo stadio del razzo Falcon 9 che non ha effettuato correttamente la manovra di uscita dall’orbita“, ha spiegato il NWS in riferimento all’evento segnalato intorno alle 21 ora locale. Non sono stati riportati danni o oggetti giunti a terra.

Il razzo ha lanciato in orbita i satelliti Starlink, costruiti a Redmond (Washington) all’inizio di questa settimana.

SpaceX ha reso noto mercoledì che il primo stadio del Falcon 9 è tornato sulla Terra ed è atterrato come previsto sulla chiatta oceanica al largo della costa della Florida.