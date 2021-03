Arrivano pollini ‘stranieri’ a causa dei cambiamenti climatici: ogni anno le allergie iniziano sempre prima

Chi soffre di allergie risente della maggiore presenza di polline tipica della primavera. Ma ora, a causa dei cambiamenti climatici, la stagione dei pollini dura più a lungo e inizia prima che mai, il che significa più giorni di prurito agli occhi e naso che cola. Temperature più calde fanno fiorire i fiori prima, mentre livelli di CO2 più elevati provocano la produzione di più polline.

Gli effetti del cambiamento climatico sulla stagione dei pollini sono stati studiati a lungo e, secondo alcuni scienziati , sono cresciuti fino a 20 giorni negli ultimi 30 anni, almeno negli Stati Uniti e in Canada. Ma un elemento importante viene spesso trascurato: “Il polline è destinato a volare”, afferma la dott.ssa Annette Menzel, professoressa di ecoclimatologia presso l’Università tecnica di Monaco. “Occorre tenere conto dei fenomeni di trasporto“. Insieme ai suoi colleghi, ha studiato il trasporto del polline in Baviera, in Germania, per capire meglio come è cambiata la stagione dei pollini nel tempo. “Il trasporto del polline ha importanti implicazioni per la durata, i tempi e la gravità della stagione dei pollini allergenici“, afferma il dott. Ye Yuan, coautore dello studio.

Menzel e il suo team si sono concentrati sulla Baviera, regione nel sud-est della Germania, e hanno utilizzato sei stazioni di monitoraggio dei pollini sparse nella regione per analizzare i dati. I loro risultati sono stati recentemente pubblicati su Frontiers in Allergy . Hanno scoperto che alcune specie di polline, come gli arbusti di nocciolo e gli ontani, hanno anticipato l’inizio delle loro stagioni fino a 2 giorni all’anno, per un periodo di 30 anni (tra il 1987 e il 2017). Altre specie, che tendono a fiorire più tardi nel corso dell’anno, come betulle e frassini, hanno spostato le loro stagioni in media di 0,5 giorni prima in media ogni anno, nello stesso periodo di tempo.

Il polline può viaggiare per centinaia di chilometri e, con il cambiamento dei modelli meteorologici e la distribuzione delle specie alterata, è possibile che le persone siano esposte a “nuove” specie di polline, ovvero polline che il nostro corpo non è abituato a incontrare ogni anno. Anche se a volte può essere difficile distinguere tra polline locale e trasportato, i ricercatori si sono concentrati sui trasporti pre-stagionali. Quindi, ad esempio, se il polline degli alberi di betulla fosse presente alla stazione di monitoraggio, ma le betulle locali non fiorissero per almeno altri 10 giorni, quel polline era considerato trasportato da molto lontano. “Siamo rimasti sorpresi dal fatto che il trasporto del polline prima della stagione sia un fenomeno abbastanza comune osservato in due terzi dei casi“, afferma Menzel. Per quanto riguarda il motivo per cui è importante capire quanto polline proviene da lontano, Yuan afferma che: “Soprattutto per gli allergeni leggeri [pollini], il trasporto a lunga distanza potrebbe influenzare seriamente la salute umana locale”.

Esaminando un altro elemento oltre alla semplice concentrazione di polline, gli scienziati possono approfondire in che modo esattamente la stagione dei pollini viene influenzata dal cambiamento climatico. Ad esempio, Menzel afferma che la stagione dei pollini potrebbe essere anche più lunga di quanto stimato sulla base delle osservazioni sulla fioritura “tenendo conto del trasporto del polline, come è stato fatto nel nostro studio attuale”.

Sebbene lo studio di Monaco non abbia tracciato fino a che punto sia stato trasportato il polline e distinto solo tra trasporto locale e a lungo raggio (ovvero polline proveniente dall’esterno della Baviera), fornisce una chiave fondamentale per la nostra comprensione dei modelli annuali di polline. Yuan afferma che studi futuri dovrebbero tenere conto di “scenari di cambiamento climatico [e] cambiamenti nell’uso del suolo / copertura del suolo“. Aggiunge anche che i gli scienziati locali potrebbero essere in grado di contribuire agli studi sui pollini, che possono aiutare a raccogliere osservazioni locali e contribuire alla raccolta dei dati.

Non sembra che la stagione dei pollini si ridurrà presto, ma ulteriori ricerche sull’argomento possono fornire una migliore comprensione dei modelli e dei cambiamenti globali in modo da poter affrontare meglio questi problemi in futuro.