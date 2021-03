Positivo al Covid il Capo di Stato Maggiore della Difesa Enzo Vecciarelli

Il Generale Enzo Vecciarelli, Capo di Stato Maggiore della Difesa, è risultato positivo al Coronavirus. Lo riferisce una nota dello Stato Maggiore Difesa. ”Ho contratto il coronavirus e sono attualmente in buone condizioni e in isolamento nel rispetto delle direttive emanate e dei protocolli sanitari previsti”, afferma l’ufficiale. Inoltre, spiega la nota, il Generale Vecciarelli saluta e ringrazia calorosamente tutto il personale militare e civile della Difesa impegnato quotidianamente nella lotta al Covid 19, in uno sforzo corale per il nostro Paese.