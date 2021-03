Meteo, le Previsioni dell’Aeronautica Militare fino al 4 Aprile: pioggia in arrivo, poi la primavera inizia con l’alta pressione

Dalle piogge in arrivo all’inizio della primavera in condizioni di alta pressione: diamo uno sguardo al meteo delle prossime settimane, con le previsioni mensili dell’Aeronautica Militare, per il periodo dall’8 Marzo al 4 Aprile 2021.

“Il carattere caotico dell’atmosfera comporta che le previsioni meteorologiche con indicazioni di dettaglio sull’evoluzione del tempo in singole località (previsioni di tipo classico), possano estendersi temporalmente solo a pochi giorni; oltre tale termine la previsione risulta inaffidabile“, precisa l’Aeronautica Militare. “Le previsioni a lunga scadenza costituiscono l’ultima frontiera della meteorologia nel settore delle previsioni operative. Sono il risultato di una filiera articolata di processi che sono resi possibili grazie all’impiego di potenti calcolatori elettronici, di complessi modelli fisico-matematici che simulano più volte contemporaneamente (ensemble) il comportamento del Sistema atmosfera-oceano, ma anche dell’elaborazione di un massiccio flusso di dati meteo-marini. Infine, l’esperienza e l’interpretazione dell’uomo, in termini meteo-climatologici, gioca un ruolo altrettanto importante. Tuttavia, le previsioni a lungo termine sono molto diverse da quelle di tipo classico, in termini di dettaglio e di affidabilità, in quanto non forniscono l’evoluzione del tempo in singole località e/o in specifici istanti del giorno. Forniscono invece delle indicazioni probabilistiche dell’eventuale scostamento di un parametro meteo, in un determinato periodo, rispetto ai valori medi climatologici. Le previsioni meteo che seguono rappresentano quindi delle tendenze dell’andamento atmosferico atteso e, pertanto, esprimono delle indicazioni di massima di ciò che possiamo ragionevolmente aspettarci nel periodo e nell’area indicata“.

In dettaglio:

8-14 marzo 2021

L’Italia giacerà tra una vasta fascia depressionaria sull’Europa settentrionale e un’area anticiclonica sul Mediterraneo centro-orientale. Di conseguenza si instaureranno moderate o forti correnti umide occidentali, che in parte verranno bloccate dalle Alpi, in parte riusciranno a penetrare con venti di Libeccio fino al Mar Tirreno.

In tale contesto la seconda settimana di marzo sarà caratterizzata da precipitazioni superiori alla norma su Toscana, Lazio, Sardegna e Valle d’Aosta occidentale, mentre altrove saranno nella media o sotto la media. Le temperature sono previste sopra la norma al Centro-Sud, per effetto Föhn al Nord-Ovest e a causa del Garbino sull’Emilia-Romagna.

15-21 marzo 2021

Nella terza settimana il modello ECMWF prevede un’anomalia anticiclonica sull’Europa occidentale, che favorirà l’arrivo di correnti nord occidentali, più fresche e più secche che determineranno un modesto calo delle temperature al Centro-Nord, dove saranno comunque nella media. Al Sud le temperature saranno superiori alla norma del periodo. Piogge ovunque al di sotto delle medie climatiche per il periodo.

22-28 marzo 2021

Inizio della primavera caratterizzata da prevalenti condizioni di alta pressione sull’Italia, che garantiranno precipitazioni nella norma o al di sotto di essa, con temperature superiori alla media del periodo.

29 marzo-4 aprile 2021

Sull’Europa non sono previste anomalie della pressione. Le temperature saranno ovunque nella norma o lievemente sopra al Sud, mentre le precipitazioni dovrebbero essere nella norma o lievemente sopra la media.