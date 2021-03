Previsioni Meteo, gli ultimi aggiornamenti per Pasqua e Pasquetta

Manca poco più di una settimana per le festività pasquali e inizia a delinearsi sempre più il possibile tempo che potrebbe caratterizzare la fase festiva. Sulla base delle ultime indicazioni modellistiche, si prospetterebbe un progressivo peggioramento del tempo proprio verso Pasqua, dopo diverse giornate all’insegna dell’alta pressione e del sole prevalente nella settimana precedente. Responsabile del peggioramento potrebbe essere una saccatura instabile moderatamente fredda ancora una volta di matrice baltica in discesa, però, questa volta, decisamente più a Ovest, al punto da andare ad affondare, dopo aver attraversato l’Europa centrale, in pieno Oceano e attivare un’ampia depressione al suolo tra la Penisola iberica e il Mediterraneo occidentale. Queste dinamiche di massima porterebbero all’insorgenza di correnti piuttosto instabili di matrice meridionale verso soprattutto le nostre regioni del Nord, ma anche verso quelle centrali. Previsioni meteo, quindi, a partire dalla Vigilia e probabilmente anche dal Venerdì Santo, all’insegna di un progressivo aumento di nubi soprattutto sulle regioni settentrionali e dell’alto Tirreno, con l’arrivo di prime piogge e rovesci sui settori alpini, prealpini e sulla Liguria, anche alta Toscana, poi in progressiva estensione un po’ a tutte le regioni settentrionali e diffusamente al Centro, già entro la sera della Vigilia.

Nubi in aumento sul medio-basso Adriatico, al Sud e sulle isole maggiori, ma tempo più asciutto. Per la festività di Pasqua, cieli nuvolosi o anche molto nuvolosi continuerebbero a imperversare su tutto il Nord, con piogge e rovesci diffusi, più intensi sui settori alpini e prealpini, localmente sui settori pianeggianti più prossimi a essi e sulla Liguria di Levante; piogge diffuse anche su tutto il Centro, più forti su alta Toscana, ma rovesci di buona consistenza anche su tutti i versanti tirrenici, quindi sul resto della Toscana, Umbria e Lazio. Piogge più irregolari sul medio Adriatico centrale e, entro sera, in arrivo anche sulla Campania, specie settentrionale, localmente sul Molise, ma anche qui in forma irregolare. Qualche rovescio sulla Sardegna, il tempo continuerebbe a essere mediamente asciutto sul basso Adriatico e sul resto del Sud, probabilmente anche con maggiori schiarite soleggiate sulla Sicilia e sui settori ionici calabresi. Previsioni meteo ancora per instabilità abbastanza ricorrente al Nord, localmente sui settori centrali, soprattutto tirrenici e appenninici, anche per la festività di Pasquetta; nubi irregolari ma fenomeni scarsi o del tutto assenti sul resto del paese. In riferimento alle temperature, le correnti mediamente meridionali o sud-occidentali, porterebbero un’aria mediamente ancora mite, magari con lieve calo rispetto ai giorni precedenti, ma comunque con valori ancora di 3/4°C sopra la media un po’ ovunque e di più sulle regioni meridionali. Magari un calo più significativo potrebbe interessare le aree alpine, specie più settentrionali, con nevicate mediamente a 1200/1500 m. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare il tempo per le festività pasquali apportando quotidiani aggiornamenti.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: