Previsioni Meteo, Anticiclone padrone dell’Italia: sole quasi ovunque, temperature in forte aumento

Alta pressione sempre più forte sulla nostra penisola, soprattutto sui comparti centro-meridionali, dove i valori al suolo stanno aumentando in maniera considerevole, sui 1025/1026 hpa, ma anche fino a 1028 sulla Sicilia. Dunque, previsioni meteo all’insegna del bel tempo soleggiato e stabile sulla gran parte dei settori, anche se qualche eccezione va rilevata. Nella sostanza, sul bordo occidentale dell’alta pressione in affermazione dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale e l’Italia, riescono a infiltrarsi deboli correnti umide, legate a un moderato flusso instabile oceanico attualmente in azione tra il Regno Unito e la Francia. Queste infiltrazioni umide, riescono a penetrare sul nostro bacino attraverso il Golfo del Leone, per poi risalire in correnti sud-occidentali verso l’alto Tirreno dove stanno determinando addensamenti più diffusi tra la Toscana e la Liguria, anche con un locale copertura del cielo, tuttavia senza altre conseguenze.

Un po’ di nubi basse vanno segnalate anche sulla Calabria meridionale, qui per correnti umide marittime indotte dalla circolazione oraria settentrionale, ma senza altre conseguenze. Per il corso della giornata, i settori dell’alto Tirreno continueranno a essere quelli maggiormente interessati da una nuvolosità irregolare, tuttavia innocua, mentre il resto dell’Italia vedrà condizioni di bel tempo con cieli perlopiù sereni o soltanto con qualche nube irregolare qua e là. Va evidenziato, invece, in serata, un aumento di nubi più esteso al Nordovest e anche lungo i settori alpini e pre-alpini, per via di una maggiore incidenza di quel flusso umido già accennato proveniente dalla Francia. Anzi, nel corso della sera saranno possibili anche addensamenti tra l’alto Piemontee l’alta Lombardia associati a qualche pioggia o rovescio sparso. Non cambierà la situazione sul resto dell’Italia, con alta pressione e bel tempo dominante. In riferimento alle temperature, le previsioni meteo sono per un aumento quest’oggi sulle regioni meridionali, che sino a ieri hanno visto la prevalenza di correnti più fredde settentrionali, più o meno stazionarie al Centro, magari in lievissimo calo sulle regioni del Nord. I valori massimi in linea generale dovrebbero attestarsi in pianura mediamente tra +17 e +21°C, ma con qualche punta anche verso il +22°C localmente, specie sulle aree centrali. Venti mediamente deboli o moderati in prevalenza meridionali, con locali rinforzi da Sud-est sui bacini adriatici, sui Canali delle isole maggiori, sulla Liguria e sul Golfo Ligure.

