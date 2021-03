Previsioni Meteo, arriva il primo impulso freddo: maltempo e neve in collina tra domenica sera e lunedì

La vasta area depressionaria che domani farà ingresso sul nostro bacino portando un primo peggioramento di stampo invernale, si trova attualmente con perno in prossimità della Danimarca, ma in repentino avanzamento verso Sud. Previsioni meteo, quindi, all’insegna di un progressivo peggioramento che raggiungerà, nel corso della notte, soprattutto i settori alpini e prealpini dove arriveranno nevicate fino a 3/500 m. Nella mattinata di domani, domenica, le nubi andranno intensificandosi su tutti i settori centro-orientali del Nord, poichè è attesa la formazione temporanea di un minimo depressionario proprio sulle regioni di Nordest, con piogge e rovesci sparsi, ma anche forti sul Friuli centro-settentrionale e localmente verso il Nordest Veneto. Rovesci anche sul Nord Appennino, tra Umbria, Toscana orientale, Nordovest Marche, Sud Romagna e piogge sparse tra Est Lazio, Ovest Campania, Sardegna centrale e occasionalmente anche sul Nord Sicilia. Fiocchi a bassa quota sulle Alpi di confine, specie sulla Valle d’Aosta, intorno agli 800 m sulle Alpi orientali, sui 1000 m sul Nord Appennino.

Nelle ore pomeridiane, continueranno addensamenti con nevicate sulle Alpi di confine, fino a bassa quota, più diffuse sulla Valle d’Aosta. Piogge e rovesci andranno intensificandosi sulle regioni centrali, soprattutto tra Marche, Umbria sulle aree orientali della Toscana, su quelle centro-orientali laziali, qui anche con fiocchi intorno ai 900/1.000 m. Addensamenti sulla Sardegna centro meridionale e altri irregolari fra la Campania, l’Ovest Lucania e sulla Calabria Tirrenica settentrionale. Tempo migliore sul resto del paese. Serata di domenica con flusso freddo che si farà più incisivo sulle regioni del medio Adriatico, dove insisteranno rovesci, più forti verso il Gargano, ma anche con previsioni meteo di locali nevicate che andranno abbassandosi di quota, fino localmente ai 6/800 m in serata tra i rilievi abruzzesi, marchigiani meridionali, molisani e fino a quelli della Daunia pugliese. Rovesci diffusi anche sulla Calabria tirrenica, sul Nord della Sicilia, locali sulla Campania, anche qui con possibili fiocchi in media alta collina sulle aree estreme nordorientali. Addensamenti e nevicate a bassa quota sulle Alpi soprattutto settentrionali, tempo migliore altrove. Insisteranno le nubi con rovesci sparsi anche nella notte e nella mattinata di lunedì sulle regioni del medio-basso Adriatico, ancora con fiocchi a 6/800 m; altri rovesci locali sul basso Tirreno, tra la Calabria tirrenica e la Sicilia, soprattutto nord-orientale, e ancora fiocchi a bassa quota su Alpi e Prealpi. Oltre al calo termico sensibile entro la serata di domenica, di più sulle regioni alpine, prealpine e del medio Adriatico, qui anche fino a -8° rispetto alle 24 ore precedenti, da segnalare anche la ventilazione sostenuta e spesso forte in prevalenza occidentale o nordoccidentale inizialmente, poi da N/NO dalla sera.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine della diretta meteo: