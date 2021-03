Previsioni Meteo, bella giornata primaverile in tutt’Italia, temperature in ulteriore aumento

Da oggi inizierà una fase anticiclonica decisamente più salda è strutturata sull’Italia che durerà almeno fino a metà settimana. L’alta pressione nella giornata odierna raggiungerà i suoi massimi al suolo poi, magari, nei giorni prossimi le previsioni meteo prevedono una maggiore strutturazione anticiclonica alle quote medio-alte. Come visibile dall’ultimo rilievo satellitare, il “core” anticiclonico si pone proprio tra l’Italia centro-settentrionale e le regioni danubiane, con valori di pressione uniformemente compresi sui 1.032/1.033 hpa, ma oltre i 1.030 hpa un po’ su tutto il paese, anche sulle aree più meridionali. Naturalmente, sotto un tale peso della colonna d’aria, l’atmosfera non può che presentarsi decisamente stabile con bel tempo e sole dominante un po’ ovunque. Vanno rilevate soltanto un po’ di nebbie e foschie mattutine, frutto dell’irraggiamento notturno e di una certa presenza di umidità nei bassi strati, in particolare su parte delle pianure di Nordest, fra quelle romagnole e del Veneto meridionale e orientali, essenzialmente tra il Veneziano, anche parte del Trevigiano, del Padovano centro-meridionale e orientali e il Ferrarese.

Foschie o banchi di nebbia anche sulla Toscana settentrionale, fra Nordest Pisano, Ovest Fiorentino e Est Lucchese, localmente lungo la costiera del lucchese, nei pressi di Forte dei Marmi. Altre foschie e locali nebbie sulla Sardegna nord-orientale, soprattutto sui settori costieri del Nuorese e dell’Ogliastra settentrionale e nubi basse con nebbie e foschie su diverse aree pugliesi, tra Barese e Brindisino e sulla Murge. Sul resto del paese, tanto sole e bel tempo. Naturalmente, il contesto termico sarà decisamente primaverile, con temperature massime che si porranno mediamente tre +17/+18°C e i +22°C, ma con punte che localmente potrebbero raggiungere anche i +23°C o qualche decimo oltre e ciò soprattutto sulle aree pianeggianti delle regioni del medio-alto Tirreno e settentrionali. Relativamente ai venti, le previsioni meteo li computano moderati in rinforzo dai quadranti settentrionali sul medio-basso Adriatico e sullo Jonio, soprattutto centro-orientale, moderati con locali rinforzi da Nordest sui Canali delle isole maggiori, soprattutto su quello di Sardegna; venti moderati nord-occidentali anche lungo le coste del medio-basso Tirreno e naturalmente sul relativo mare più a largo.

