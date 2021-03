Previsioni Meteo, CLAMOROSA ondata di GELO tra Pasqua, Pasquetta e 6 Aprile in Europa: torna la NEVE a Londra e Parigi

Marzo si sta concludendo con temperature molto calde in Italia e sull’Europa occidentale: oggi abbiamo avuto picchi quasi estivi al Centro/Nord Italia con +26°C a Trento e Bolzano, addirittura +28°C a Firenze (qui tutte le massime di oggi), e fa caldissimo anche in Francia, dove Parigi è arrivata a +25°C, e sulle isole Britanniche dove a Londra la colonnina di mercurio ha raggiunto i +24°C.

Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni sono particolarmente estreme: in settimana aumenterà addirittura il caldo con picchi a ridosso dei +30°C al Centro/Nord Italia, poi la situazione cambierà proprio nel weekend di Pasqua quando un’intensa irruzione d’aria gelida scivolerà verso Sud dal Mare di Groenlandia dapprima verso l’Islanda, dove il gelo giungerà proprio Domenica mattina, estendendosi poi nel Lunedì di Pasquetta alle isole Britanniche e alla Francia, e Martedì 6 Aprile a tutta l’Europa occidentale, fin sulle Alpi. E così all’inizio della prossima settimana tornerà la neve a Londra e Parigi, con temperature sottozero dopo il gran caldo di questa settimana. Uno scenario estremo che possiamo osservare in modo molto chiaro nelle mappe del modello europeo ECMWF nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo.

