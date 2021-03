Previsioni Meteo: come proseguirà Aprile dopo Pasqua? Verso un’Italia divisa i due

Sta sempre più emergendo una chiara tendenza da tutti forecasts modellistici, verso un nuovo peggioramento del tempo proprio in prossimità delle festività pasquali. Magari le previsioni meteo non computano un peggioramento esteso a tutta la nazione, di più o in maniera più consistente sulle regioni settentrionali, moderato su quelle centrali, piuttosto fiacco al Sud e sulle isole maggiori, tuttavia, certamente si interromperà la fase anticiclonica, stabile e calda primaverile che riguarderà la prima parte della settimana prossima. Dunque, tempo più compromesso per Pasqua ma, a seguire, quale potrebbe essere ( e qui usiamo il condizionale) l’evoluzione prevalente per il Mediterraneo centrale e per l’Italia? Analizzando i dati del modello europeo sul medio-lungo periodo, emergono previsioni meteo per un tipo di circolazione che non cambierebbe molto rispetto a quello del periodo pasquale, almeno per il resto della prima decade di aprile e probabilmente anche per qualche giorno oltre, fin verso quasi metà mese.

Nella sostanza, il flusso instabile principale a scala euroatlantica, continuerebbe a porsi trasversale tra il continente e l’Oceano, da Nordest verso Sudovest, però con slittamento di tutta la struttura instabile più a Nord e più a Ovest. L’ asse di saccatura non sarebbe più area baltica, Europa centrale, Penisola Iberica, piuttosto Mar di Norvegia, Regno Unito, Atlantico centro-settentrionale. Naturalmente in direzione del nostro bacino e anche di parte delle regioni italiane, continuerebbero ad affluire correnti mediamente umide e instabili sud-occidentali, ma il tutto lievemente spostato più a Nord. Di conseguenza, l’alta pressione, sempre dominante sui bacini centro-meridionali e orientali del Mediterraneo, conquisterebbe spazi anche verso i settori centrali della penisola. Dunque, previsioni meteo per il periodo post-pasquale e fino probabilmente quasi a metà mese, caratterizzate da un tipo di circolazione occidentale e con aria umida proveniente dalla Spagna, Baleari e all’indirizzo del Nord Italia, dove per diversi giorni continuerebbero a essere presenti nubi irregolari e piogge sparse, sebbene maggiormente alternate a fasi più asciutte. L’instabilità, via via, interesserebbe sempre meno le regioni centrali, a parte qualcosa su Toscana e Nord Appennino, mentre, sulle aree meridionali in genere, potrebbe persistere un tempo mediamente asciutto e più ampiamente soleggiato. Circa le temperature, esse continuerebbero a rimanere sopra media sulle regioni meridionali e diffusamente anche al Centro, valori più nella norma sulle regioni del Nord.

