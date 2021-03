Previsioni Meteo, confermata forte ondata di maltempo sull’Italia tra lunedì 8 e mercoledì 10

Sarà nel corso della prima parte della prossima settimana che si esplicherà la fase di maltempo più intenso. Le previsioni meteo confermano tra l’8 e il 10 marzo, una maggiore incisività di una moderata saccatura a carattere anche relativamente freddo proveniente dai settori europei nordorientali, la quale inciderà fin verso il Mediterraneo centrale, attivando una bassa pressione al suolo in prossimità del medio Tirreno. I primi fronti più significativi inizieranno a interessare la Sardegna settentrionale già nella sera di domenica, portando primi rovesci e temporali poi in progressione verso il Sud della Toscana, l’Umbria e il Nord del Lazio. Nella notte su lunedì, festività della donna, rovesci temporali ancora sulla Sardegna centro-settentrionale, ma forti sul tratto di mare tra la Corsica, la Toscana e il Lazio, soprattutto sui settori insulari toscani, e nubi e piogge via via più diffuse su gran parte del Centro, quindi anche verso la Toscana centrale, l’Umbria le Marche e l’Abruzzo centro-settentrionale.

Previsioni meteo di maltempo nella mattinata di lunedì tra Centro-Sud Toscana, Umbria, Centro Nord Lazio, Marche, localmente su Ovest e Nord Abruzzo. Continueranno addensamenti con piogge sparse sulla Sardegna centro-settentrionale e i cieli via via più coperti anche sul Nord della Campania, Molise, resto del Lazio e dell’Abruzzo, anche qui con qualche pioggia passa. Addensamenti e locali rovesci sulla Sicilia meridionale. Persisterà il maltempo con rovesci e temporali localmente anche forti per tutto lunedì sulle regioni centrali, specie su Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo; locale piogge ancora sulla Sardegna e sul Sud della Sicilia. Rovesci lunedì anche sulla Romagna meridionale e, nel pomeriggio, locali rovesci sulla Campania interna, Nord Puglia, localmente sulla Lucania settentrionale. Nubi irregolari sul resto del Nord, ma tempo mediamente asciutto, salvo locali addensamenti e qualche precipitazione occasionale sui settori alpini.

Per martedì 9, previsioni meteo ancora per rovesci e temporali anche forti sulle medesime aree centrali, sulla Sardegna, poi in estensione nuovamente alla Campania, nel pomeriggio sera, al Centro Nord della Puglia e al Nord della Lucania; rovesci anche sull’Ovest della Sicilia, Palermitano, Trapanese, migliorerà sulla Sardegna. Tempo sempre asciutto sulle regioni settentrionali e anche con maggiori schiarite, nel frattempo in miglioramento anche sulla Toscana, Lazio, Centro Nord Umbria e Centro Nord Marche. Nella notte verso mercoledì 10 e poi nel corso di mercoledì, le nubi andranno trasferendosi verso le regioni meridionali un po’ tutte, con rovesci e temporali sparsi. Dal pomeriggio di mercoledì, migliorerà anche su tutto il Centro, sempre più asciutto sulla Sardegna e naturalmente sulle regioni settentrionali. Da evidenziare piogge forti in questa fase di maltempo nella prima parte della prossima settimana, in particolare su Lazio, Marche centro-meridionali, Ovest Campania, localmente sull’Umbria meridionale, sui settori interni settentrionali dell’Abruzzo, con accumuli diffusi si 50/60 mm, fino anche a 80 localmente; in rilievo anche l’arrivo di un flusso di aria relativamente fredda da Nordest che si farà più pungente martedì sera-notte e poi per il corso di mercoledì, un po’ su tutta Italia, meno al Sud, di più sulle regioni adriatiche e relative appenniniche, anche al Nordest. In tutta la fase del peggioramento le previsioni meteo computano nevicate soprattutto sull’Appennino centrale, mediamente intorno ai 1200/1300 m ma, tra martedì sera-notte e mercoledì mattina, fiocchi potranno scendere, soprattutto sull’Abruzzo, aree interne laziali, su estremo Sudest Umbria, Sudovest Marche, localmente su Nordovest Molise, fino a 800/900 m, se non anche più in basso.

