Previsioni Meteo: continua il grande domino dell’Anticiclone, molto caldo fino a +27°C al Centro/Nord

Ancora una giornata tipicamente primaverile sull’Italia con alta pressione che continua a dominare, seppure leggermente decentrata per la giornata odierna più verso i settori centro-orientali del continente. Le previsioni meteo, infatti, computano un calo di valori barici al suolo con mediamente oggi 1024/1025 hpa, rispetto a oltre 1032 di ieri, ma come sostanziali poche differenze in termini di stato del tempo. In prevalenza cieli sereni e ampiamente soleggiati riguardano in lungo e in largo l’intero territorio nazionale, salvo una maggiore nuvolosità, perlopiù medio-bassa, su alcune aree meridionali. Questi settori più a Sud sono protetti dalla parte meno strutturata dell’alta pressione che continua a tenere i suoi massimi sulle aree centro-settentrionali peninsulari.

Sulle regioni meridionali, oltre a un minore peso della colonna d’aria, sono presenti anche un po’ di infiltrazioni di aria fresca settentrionale le quali producono, appunto, le nubi medio-basse irregolarmente presenti soprattutto tra la Lucania, la Calabria, Localmente la Campania meridionale e, più tardi in giornata, verso i settori centro-orientali della Sicilia. Nubi, tuttavia, innocue, solo in grado di oscurare localmente il sole. Bel tempo primaverile altrove e, soprattutto, con temperature piuttosto miti. Nella giornata di ieri sono state raggiunte punte quasi estive di +27/ +28°C sulla Toscana, +25/+26°C diffusi sulle regioni settentrionali. Per oggi le previsioni meteo computano valori quasi invariati o leggermente in calo, tuttavia con massime che potranno nuovamente toccare i +26/+27°C soprattutto sulla Toscana, occasionalmente sulla pianura emiliano-romagnola e +23/+24/+25°C diffusi sul resto del medio-alto Tirreno e del Nord. Sulle rimanenti regioni, punte massime sui +20/+24°C, inferiori al Sud, mediamente comprese tra +18 e +23°C. Infine, uno sguardo ai venti, attesi moderati con rinforzi da Nord/Nordovest sul medio-basso Adriatico e sullo Ionio centro-orientale, da Nordest sul Canale di Sicilia, localmente anche sul Canale di Sardegna meridionale e moderati nord-occidentali su coste e bacini della Toscana e su coste e bacini della Campania.

Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: