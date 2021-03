Previsioni Meteo: dopo Pasqua Italia divisa tra caldo quasi estivo e ancora locale instabilità

Vagliando ancora i dati sul più lungo periodo, per la settimana dopo Pasqua, ed essenzialmente del modello europeo ECMWF, si scorgono previsioni meteo all’insegna sempre di una circolazione mediamente occidentale o meridionale, quindi non fredda, per il Mediterraneo centrale l’Italia e probabilmente via via anche meno instabile e meno perturbata, rispetto ai giorni delle festività pasquali. Va precisato che questa linea di tendenza è un po’ esclusiva del modello europeo, in quanto altri centri di calcolo nelle loro simulazioni sul medio-lungo periodo, prospettano ipotesi circolatorie più meridiane, quindi con una componente di aria un po’ più fresca e anche con diverso impatto in termini di instabilità. Tuttavia, questa indagine computa essenzialmente le prospettive elaborate dal modello europeo di Reading sulla base delle quali, dopo l’instabilità che interesserebbe la nostra penisola, o buona parte di essa, durante le festività pasquali, il tempo tenderebbe a un progressivo miglioramento.

In realtà, la circolazione barica di massima, prospettata più o meno come raffigurato nell’immagine in evidenza, computerebbe l’azione di una saccatura depressionaria in Atlantico largo che riuscirebbe a inviare ancora impulsi instabili moderati all’indirizzo della Spagna, della Francia, dell’Europa centrale e anche di alcuni nostri settori, in particolare quelli settentrionali e localmente del Nord Appennino. Quindi, seppure venga contemplato un certo miglioramento in termini circolatori un po’ su tutto il paese, sulle regioni settentrionali impulsi instabili continuerebbero a essere presenti, con rischio di piogge sparse, anche se in forma più irregolare e meno intensa rispetto alla fase pasquale. Invece, il miglioramento sarebbe deciso sulle regioni centrali e su quelle meridionali ( su queste, peraltro, anche l’instabilità pasquale non riguarderebbe tutti i settori) dove potrebbe addirittura giungere un promontorio oltre che stabilizzante anche molto caldo di matrice nordafricana. La settimana successiva alla Pasqua, quindi, e nei giorni verso metà mese, potrebbe tornare il bel tempo un po’ su tutto il Centro Sud, ma con previsioni meteo di possibile clima addirittura estivo sulle aree peninsulari meridionali e di più sulla Sicilia, dove, sulla base delle attuali indicazioni del modello europeo, potrebbero arrivare valori termici in pianura fin quasi a sfiorare i +30°C e +26/+27/+28°C diffusi sulle pianure del Sud. Sulle regioni settentrionali le temperature continuerebbero a rimanere nelle medie del periodo. Ribadiamo, tuttavia, che le previsioni meteo oltre i 5/6 giorni, soprattutto in questa fase stagionale, presentano un’affidabilità decisamente bassa per cui necessitano rivalutazioni periodiche in riferimento alle prospettive ora esaminate. La redazione di Meteoweb continuerà a monitorare l’evoluzione del tempo nel medio-lungo periodo, apportando quotidiani aggiornamenti.