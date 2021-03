Previsioni Meteo, “esplode” la primavera sull’Italia! Temperature quasi estive, picchi di +27°C

Un esteso campo di alta pressione domina su gran parte dell’Europa centrale, sui settori centrali del Mediterraneo e su tutta l’Italia con previsioni meteo all’insegna del sole dominante e del bel tempo primaverile su tutto il nostro paese. I massimi di pressione al suolo, con ben 1034 hpa, si pongono attualmente tra la Germania centro-meridionale, la Repubblica Ceca, l’Austria e l’estremo Nordest italiano, ma valori di 1.030/1.032 hpa sono estesi a tutta l’Italia. Dunque, fase anticiclonica alla sua massima potenza in queste ore e probabilmente persistente con poche variazioni strutturali, fino a metà settimana circa. Di conseguenza, oltre alla stabilità del tempo e ai cieli in prevalenza sereni, un altro elemento da rilevare è la temperatura che sta lievitando in maniera esponenziale su gran parte d’Italia.

In particolare, una bolla di aria calda proveniente dal territorio nordafricano e assecondante i valori di massima pressione soprattutto alle quote medie e alte, si è portata tra l’Italia centro-settentrionale e il Centro Europa, facendo aumentare in maniera sensibile le temperature su questi settori. Le ore centrali odierne e soprattutto quelle prime pomeridiane, potranno essere tra le più calde della serie soprattutto su alcuni settori del Centro Nord. Dalla mappa anomalie termiche attese per i valori massimi di oggi, si evince come su buona parte del paese i valori siano attesi abbondantemente sopra la media, 2/4° oltre al Centro, fino a 5/6/8°C oltre al Nord e persino 10°C oltre la media sui settori alpini nord-occidentali, fra Valle d’Aosta e alto Piemonte. Dunque, previsioni meteo per onda calda soprattutto sulle regioni del Nord, moderatamente anche al Centro, settori, questi, interessati dalla bolla di aria calda e dai massimi di pressione. Su queste aree, le temperature massime odierne potrebbero diffusamente essere comprese tra +22 e +25°C, ma con punte anche di +26/+27°C, possibili in alcune vallate alpine e prealpine, soprattutto centro-occidentali. Sulle regioni meridionali in genere, le previsioni meteo computano temperature più nella norma, per via di valori pressori meno esasperati e anche di una circolazione più mite settentrionale, in diversi casi associata a venti moderati da Nord, anche con locali rinforzi sul Centro Sud Appennino, sul basso Adriatico, sui settori ionici e sui canali delle isole maggiori.

Per monitorare la situazione meteo in tempo reale, ecco le migliori pagine del nowcasting: