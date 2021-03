Previsioni Meteo, forte maltempo al Centro Italia tra lunedì e martedì. Mappe e dettagli

L’alta pressione, oramai, è in fase di arretramento dal Mediterraneo centrale e dall’Italia, sotto l’incidere progressivo di correnti relativamente fredde dai quadranti nordorientali. Tuttavia, dopo le nubi e gli addensamenti più diffusi nella giornata odierna, anche con locali piogge e rovesci più estesi, per il resto del fine settimana, essenzialmente per domenica 7, le previsioni meteo computano una minore instabilità in linea generale. Anzi, su buona parte delle regioni settentrionali, soprattutto centro-orientali, e diffusamente anche sulla Toscana e aree adriatiche, il cielo dovrebbe essere in prevalenza asciutto e anche con ampio soleggiamento.

Per il giorno festivo di domenica, vanno computate più nubi con addensamenti e qualche debole pioggia sparsa, irregolare, sul medio basso Tirreno, in particolare fra il Lazio, la Campania occidentale, la Lucania e il Centro Nord della Calabria. Qualche addensamento con piovaschi anche sul Nord della Sardegna, nubi irregolari ma più asciutto sul resto del Centro-Sud. Attenzione, invece, all’inizio settimana, tra lunedì e martedì prossimi, perché ci sono conferme di previsioni meteo all’insegna di un attacco depressionario più significativo verso l’Italia, con la saccatura instabile nordeuropea in affondo più penetrante sui settori centrali del nostro bacino e con attivazione al suolo di un’area depressionaria sul Tirreno centrale, ma con buona influenza verso tutto il Centro Sud. La collocazione del minimo barico sarà tale da comportare una fase di maltempo localmente anche intenso in particolare tra il Lazio, l’Umbria meridionale, il Centro Sud delle Marche, l’Abruzzo, l’Ovest Molise e la Campania settentrionale, aree, queste, dove saranno possibili piogge e rovesci diffusi e spesso anche di forte intensità con accumuli fino a 70/80 mm o anche oltre occasionalmente.

Previsioni Meteo, quindi, per pesante maltempo tra lunedì e martedì su questi settori, piogge diffuse anche sulla Sardegna e via via poi pioggia verso il basso Tirreno, irregolari verso il resto del Sud la serata di martedì. Da computare anche diffuse nevicate spesso abbondanti sui settori appenninici centrali tra 1000 e1400 m. Previsioni meteo all’insegna di un tempo più stabile e soleggiato sulle regioni settentrionali, dove l’azione perturbata non dovrebbe arrivare o solo con influenza marginale in termini di parziale nuvolosità. La temperatura è attesa in aumento al Centro Nord, più o meno stazionariac sulle regioni meridionali e sulle isole maggiori. Maggiori dettagli sul peggioramento di inizio settimana nei nostri quotidiani aggiornamenti.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine della diretta meteo: