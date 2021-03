Previsioni Meteo, forte maltempo e neve abbondante al Centro/Sud tra Festa del Papà ed Equinozio di Primavera

Sta per prendere il via una intensa fase di maltempo invernale sull’Italia, per l’azione congiunta di aria fredda proveniente dai settori baltici e altra più mite dal Nord Africa. Le previsioni meteo confermano il maggior contrasto tra le due differenti masse d’aria, a iniziare soprattutto dal pomeriggio-sera di domani, venerdì 19 marzo, e poi in proseguimento per tutto il fine settimana e ancora oltre. In questa sede evidenzieremo dove si esplicherà il maltempo più intenso, all’insegna di piogge, rovesci, temporali, locali nubifragi e nevicate abbondanti fino a bassa quota entro il weekend. I fronti più significativi, generati da una profonda bassa pressione inizialmente in formazione tra le Baleari, la Sardegna e le regioni tirreniche centro-meridionali, poi in spostamento verso la Sicilia il Sud Italia, dovrebbero iniziare a interessare, nel corso di venerdì mattina, la Sardegna settentrionale e il Mar Tirreno, specie centrale, con prime piogge e rovesci diffusi. Addensamenti per correnti fredde orientali anche sui settori alpini e prealpini piemontesi, localmente sulle relative aree pedemontane e sui rilievi alpini e prealpini centro-orientali, qui con locali nevicate fino a bassa quota.

Nubi irregolari in aumento, ma tempo ancora asciutto sui rimanenti settori peninsulari, qualche addensamento in più e locali piogge, invece, sulla Sicilia occidentale. Nel pomeriggio di venerdì 19, previsioni meteo per rovesci e temporali che si spingeranno sulla Campania, soprattutto centro-occidentale, ancora sull’Ovest della Sicilia e forti sulla Sardegna settentrionale. Temporali forti anche sul medio-basso Tirreno in mare e altri in direzione del Lazio, fino all’Appennino centrale tra Lazio e Abruzzo, qui con nevicate in collina. Fiocchi in collina anche sui settori campani centrali, fino a bassa quota su Alpi e Prealpi centro-orientali e su quelle piemontesi. Nubi in aumento su tutto il Centro Sud, ma fenomeni ancora scarsi o deboli irregolari altrove. In serata, maltempo al Sud con piogge e temporali forti sulla Campania, nevicate abbondanti sull’Appennino campano e Nord pugliese in collina, 300/600 m, neve a 500/800 m sulla Lucania e neve a 3/400 m verso l’Appennino molisano, abruzzese, localmente meridionale e orientale laziale. Piogge più irregolari su centro Sud Puglia, Calabria e sulle isole maggiori, salvo ancora forti su estremo Nord Sardegna. Nella notte su sabato 20, piogge e rovesci su tutto il Sud, fino all’Abruzzo, Sud Marche, con nevicate abbondanti in Appennino fino a bassa quota tra Sud Marche, Abruzzo e Molise, a 3/500 m su Campania e Nord Puglia, 500/800 m sulla Lucania, oltre i 1000 più a Sud.

Qualche pioggia su Nord Sardegna, meglio al Centro Nord o isolati fiocchi su Alpi centro-orientali. Nel corso di sabato 20, quando correrà l’equinozio di primavera, le previsioni meteo computano ancora rovesci diffusi sul medio-basso Adriatico, su buona parte del Sud, eccetto la Campania centro-occidentale, e sull’Appennino centrale, ancora con nevicate collinari fino a bassa quota tra Sud Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, in collina su Est Campania, Nord Puglia e Nord Lucania, oltre 800/1000 m sul resto della Lucania, ad alta quota più a Sud, per un temporaneo aumento termico. Nubi più irregolari anche al Nord, con rovesci sparsi sulle pianure e fiocchi a bassa quota sui rilievi, soprattutto centro-orientali, localmente occidentali piemontesi. Per domenica 21, previsioni meteo per maltempo più intenso sempre sulle regioni del medio-basso Adriatico e al Sud, all’insegna ancora di rovesci, temporali e nevicate fino in collina o a bassa quota sul medio Adriatico, a quote di media-alta collina tra Lucania e Nord Calabria, in montagna più a Sud. Maltempo, domenica, con piogge e rovesci forti anche sulla Sardegna, soprattutto orientale, anche qui con nevicate in collina, specie sui rilievi del Gennargentu; migliora al Nord anche con ampio soleggiamento e più asciutto anche sul medio-alto Tirreno, sebbene qui con più nubi, pecie sulla Toscana. Temperature in calo ovunque, eccetto o meno sull’estremo Sud, segnatamente tra Calabria e Sicilia, venti forti settentrionali su tutti i settori e i bacini, soprattutto entro domenica.

