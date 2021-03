Previsioni meteo, il maltempo continua: ancora piogge e nevicate anche oggi al Centro/Sud

La circolazione continua a rimanere settentrionale e caratterizzata da aria moderatamente fredda, tuttavia la curvatura di saccatura ancora non è tale da riuscire ad attivare azioni depressionaria al suolo. Ne consegue una previsione meteo all’insegna di un tempo sostanzialmente variabile, anzi con ampio soleggiamento, nella mattinata, sulla maggior parte del territorio, salvo addensamenti locali, poi, verso le ore più calde, possibile attività instabile più accesa, ma a incidenza sempre piuttosto settoriale. Anche la temperatura, per oggi, benché sempre abbastanza fredda e sotto media, sarà tuttavia un po’ meno fredda rispetto a ieri e, quindi, con episodi di neve a quote leggermente più alte. Ma vediamo l’evoluzione più in dettaglio fino alle 24.00 prossime. Mattinata, come già anticipato, con sole prevalente sulla gran parte dei settori, salvo nubi e qualche addensamento sulla Puglia meridionale, sul Nordest della Sicilia, Est Sardegna, coste molisane, anche con qualche breve rovescio su questi settori; nubi irregolari sulla Toscana occidentale, localmente verso Nord e Ovest Lazio, sul resto della Sardegna, occasionalmente sul Centro Sud Appennino, ma senza fenomeni degni di nota.

Qualche addensamento e locali fiocchi a bassa quota sui settori Alpini, soprattutto centro-occidentali. Nelle ore pomeridiane, quando il soleggiamento riscalderà un po’ di più i bassi strati e quindi i contrasti termici saranno più accesi, sono attesi maggiori addensamenti, quindi con sviluppo di nubi cumuliformi in particolare sulle regioni centrali tra Umbria, Abruzzo, Lazio e anche Molise, fino al Nord e Ovest della Campania, localmente anche Sud e Est Toscana, dove saranno possibili rovesci più diffusi, localmente anche moderati e associati a qualche nevicata a partire dagli 800/900 m, solo occasionalmente in qualche rovescio più intenso, a quote un po’ più basse. Nubi più diffuse anche sulla Sardegna, con rovesci più estesi, e instabilità più accesa sulla Sicilia, soprattutto centro-occidentale, anche qui con qualche rovescio più intenso. Previsioni meteo ancora per fiocchi sui settori alpini, specie versanti più settentrionali, qui fino a bassa quota; nevicate anche e sulle aree pre-alpine piemontesi tutte, a 700/1.000 m, fiocchi occasionali sulle Prealpi centro-orientali e locali addensamenti con brevi rovesci, qui più localizzati, tra la Lucania e la Calabria, soprattutto centro settentrionale. Tempo più asciutto e con maggiori schiarite altrove. Le temperature sono attese stazionarie o in lieve aumento sui settori tirrenici e occidentali appenninici. Venti moderati o forti nordoccidentali su medio-basso Adriatico, sullo Jonio e sul Mare Canale e Canale di Sardegna; deboli o moderati con locali rinforzi, sempre settentrionali, altrove.

