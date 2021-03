Previsioni meteo: il tempo via via migliora sul Centro/Nord, ancora maltempo invece al Sud

E’ oramai agli sgoccioli l’intensa ondata di maltempo che ha interessato nelle ultime ore le regioni centro-meridionali. L’area più colpita, come da previsioni meteo, è stata quella centrale e in parte meridionale, tra il Lazio, l’Abruzzo e la Campania, anche il Molise, con apporti pluviometrici significativi fino a oltre 100 mm e anche diffusi dissesti. Neve abbondante sull’Appennino centrale con accumuli fino a mezzo metro oltre 1200/1400 m. La bassa pressione responsabile del maltempo al momento si trova in prossimità del basso Adriatico, settori balcanici e in progressiva evoluzione verso Sudest. Di conseguenza, il tempo andrà via via migliorando con previsioni meteo, per oggi, all’insegna di cieli progressivamente più soleggiati sulle regioni centrali, salvo qualche fastidio occasionale e residuo, magari un po’ più di nubi al Sud, qui ancora con fenomeni irregolari.

Come evidenziato nella mappa precipitazioni, più nubi continueranno a interessare soprattutto la Puglia, La Lucania, la Calabria, anche la Sicilia settentrionale, con addensamenti più ricorrenti su questi settori associati a rovesci sparsi, mediamente in forma debole o irregolare. Possibili addensamenti più intensi tra la Lucania meridionale, l’area Pollino, e il Nord della Calabria, quindi il Nord Cosentino, qui con qualche rovescio più significativo; qualche fenomeno debole è localizzato ancora possibile anche su basso Lazio e sulla Puglia centro-settentrionale. Previsioni meteo per addensamenti e ultimi rovesci sparsi anche sulla Sardegna nord-orientale, invece su tutto il resto del Centro il tempo è già migliorato in maniera palese con cieli in prevalenza sereni o solo con una parziale nuvolosità sui settori appenninici, localmente sui versanti adriatici. Naturalmente sole su tutto il Nord, dove il tempo è stato più clemente anche nei giorni e nelle ore precedenti. Da rilevare, però, per oggi, un apprezzabile calo termico, per ingresso di correnti moderatamente fredde settentrionali indirizzate verso l’Italia centro-meridionale da una disposizione meridiana della circolazione conseguente all’avanzata dell’alta pressione da Ovest. Nel pomeriggio sera, quindi, previsioni meteo per temperature decisamente più fredde e anche con un aumento della ventilazione settentrionale. Nella notte prossima e al mattino di domani, saranno possibili gelate diffuse lungo tutto l’Appennino centro-meridionale, ma spesso anche a bassa quota e persino sulle aree pianeggianti interne di buona parte della penisola.

