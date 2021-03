Previsioni meteo: inizio marzo più freddo ma (per ora) resta l’Anticiclone

Qualche piccola modifica è intervenuta nelle ultime ore in riferimento alla collocazione dei massimi anticicloni i quali sono migrati più verso Nord, permettendo lungo il boro orientale dell’alta pressione, l’ingresso verso l’Italia di correnti un po’ più fredde continentali, con previsioni meteo all’insegna di un generale raffreddamento un po’ su tutto il territorio. Nella prima mattinata di oggi, sono tornate temperature minime piuttosto basse su buona parte delle aree pianeggianti del Nord e su quelle collinari e interne centro-meridionali appenniniche. Temperature intorno allo zero e anche fino a -2/-3°C sulle pianure settentrionali centro-orientali, in particolare tra il Centro Est della Lombardia, l’Emilia-Romagna, il Veneto e anche il Friuli-Venezia Giulia; temperature piuttosto fredde e con gelate anche al Centro e valori fino a 0° localmente sulle aree interne toscane, laziali e naturalmente su quelle appenniniche tutte.

Diffuse gelate e temperature intorno allo zero o poco sopra anche sui settori interni della Campania, fino alle pianure, della Lucania, del Centro Nord Puglia e giù fino alle aree interne collinari calabresi; qualche valore intorno allo zero anche sui settori interni della Sardegna. Le temperature massime, però, sono attese in lieve aumento sulle regioni adriatiche e settentrionali, stazionarie o in leggero calo altrove. I valori al suolo, tuttavia, non dovrebbero andare oltre i +18/+20°C sulle aree pianeggianti. Al di là di un maggiore, generale raffreddamento, le previsioni meteo non computano altri cambiamenti sostanziali, con prevalenza di sole un po’ ovunque, anzi addirittura con cieli sereni, grazie alla circolazione di aria più fredda che li rende più nitidi. Da segnalare un po’ di nubi basse e locali nebbie o foschie essenzialmente sul Gargano, nella Puglia settentrionale, localmente su qualche vallata interna appenninica, in particolare abruzzese, e più diffuse sulla Calabria centro-meridionale, localmente sul Catanese, Est Sicilia, e nuovamente più diffuse sul Cagliaritano, in Sardegna, soprattutto sudorientale. Da segnalare, infine, i venti sostenuti che soffieranno da Nord/Nordovest un po’ lungo tutto l’Adriatico, specie centro-meridionale, e sullo Jonio; venti moderati con locali rinforzi da Nordest su alcuni settori appenninici e sostenuti sempre nordorientali sul Golfo ligure centro-occidentale, sulle bocche di Bonifacio, localmente sul Mare di Sardegna largo e soprattutto Sul Canale di Sardegna.

