Previsioni Meteo, irrompe l’inverno nell’equinozio di primavera. I dettagli sul maltempo di 20 e 21 Marzo

Il Mediterraneo centrale è oramai è in balia di correnti moderatamente settentrionali già da qualche giorno, seppure in presenza di una instabilità ancora circoscritta e irregolare. Le previsioni meteo, però, per i prossimi giorni e soprattutto verso il fine settimana, sono per un significativo peggioramento del tempo sempre a sfondo invernale anche se arriveranno dei contributi di aria più umida e mite dai quadranti meridionali. A esasperare l’atmosfera e a renderla più turbolenta, sarà il travaso più verso Ovest dell’aria fredda, verso il Mediterraneo occidentale, dove, scontrandosi con acque superficiali ancora più miti, le correnti fredde daranno vita a “invorticamenti” dal basso, quindi ad azioni depressionarie via via più profonde ed estese che poi spazieranno tra il Mediterraneo occidentale e quello centrale. La fase più perturbata e prevista iniziare da venerdì 19, festività di San Giuseppe e del papà, quando, appunto, si innescherà un minimo depressionario tra la Sardegna e il medio basso Tirreno. L’attività ciclonica, produrrà fronti instabili sempre più intensi e organizzati in azione sulla Sardegna, verso la Sicilia e verso tutto il Centro Sud, entro la mezzanotte di venerdì. Previsioni meteo, quindi, già per piogge, rovesci e temporali diffusi, soprattutto dal pomeriggio di venerdì e verso sera, con nevicate già estese, specie in serata, sul Centro Sud Appennino, fra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, poi Nord Puglia e Lucania. Addensamenti, locali rovesci e qualche nevicata sino a quote di media-bassa collina verso il Nord Appennino, seppur in forma più irregolare.

Quota neve tra 400 e 600 m al Centro e fino alla Campania, 700/1.000 m tra Lucania e Nord Calabria, oltre 1.200 m più a Sud. Tempo migliore sul resto del Centro o qualche fenomeno occasionale, più nubi con locali rovesci e fiocchi a 3/500 m sui settori alpini, prealpini e su Ovest Piemonte. Asciutto sul resto del Nord. Per sabato 20, giorno dell’equinozio di primavera, a caratterizzare il tempo, sarà, invece, ancora una circolazione moderatamente fredda invernale, in particolare al Centro Sud, con piogge e temporali forti sulla Sardegna, soprattutto nordorientale, nubi con piogge e rovesci diffusi anche sul basso Adriatico, con ancora neve collinare tra Abruzzo, Molise, Nord Puglia, Nord e Est Campania, Nord Lucania, mediamente tra 400/600/700 metri sui rispettivi settori appenninici. Piogge più irregolari tra Calabria e Sicilia, con fiocchi a quote più alte, oltre 1.000/1.300 m. Rovesci e fiocchi irregolari fino a 300/500 m, soprattutto in mattinata, su Alpi e Prealpi centro-occidentali e su Ovest Piemonte. Tempo migliore sul resto dell’Italia. Attenzione, infine, a domenica, quando le previsioni meteo computano la formazione di un “ciclone mediterraneo” sui mari bassi italiani e regioni meridionali, dalle potenzialità tempestose, per venti impetuosi che potranno raggiungere anche i 130/140 km/h in prossimità delle aree interne del basso Tirreno tra Campania, Calabria e Sicilia, ma venti forti su buona parte dei bacini centro meridionali. Naturalmente sono previsti rovesci e temporali diffusi, spesso di forte intensità, anche a carattere di nubifragio, soprattutto sulla Sicilia centro-occidentale, sulla Calabria, poi verso sera anche su Lucania e Puglia. Attenzione per rischio dissesti localmente su queste aree. Ancora nevicate, a 600 m tra Centro Nord Campania e Nord Puglia, neve a 7/800 e 1000 m tra Lucania e Nord Calabria, a 1000/1300 m più a Sud o anche oltre, per aria più mite. Qualche rovescio sulla Sardegna, qualcuno residuo sul medio Adriatico, domenica, invece, con tempo migliore sul resto del Centro Nord, all’insegna di un ampio soleggiamento, via via anche sereno verso Nord. Temperature fredde u po’ ovunque, di più al Centro Nord, meno al Sud.

