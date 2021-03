Previsioni Meteo: l’Anticiclone non molla, ma l’atmosfera inizia a movimentarsi sull’Italia

Dovrebbe essere, quella odierna, l’ultima giornata generalmente più stabile e anche più soleggiata della lunga fase anticiclonica che ha contraddistinto tutta la seconda parte di febbraio e questa prima settimana di marzo. Le previsioni meteo, infatti, sono per un progressivo deterioramento delle condizioni del tempo verso il prossimo fine settimana. La pressione nei bassi strati, seppure via via in calo, continua essere abbastanza elevata, attesa tra i 1022 e i 1025 hpa; “defaillance” più sostanziose, invece, iniziano a palesarsi alle quote medie, con l’ingresso di moderate umidità. L’avanzare progressivo di aria più instabile e anche relativamente fredda dai settori baltici verso la Francia centro-settentrionale e il Centro Europa sta attivando, in risposta, una circolazione più umida occidentale, la quale porterà più nubi irregolari su diverse regioni e anche con qualche locale addensamento più significativo entro sera.

Intanto, in queste ore mattutine, nubi diffuse interessano buona parte delle regioni settentrionali, soprattutto il Piemonte, la Lombardia centro-settentrionale, le Alpi e le Prealpi centro-orientali e il Friuli-Venezia Giulia. Si tratta perlopiù di nubi medio-alte in buona parte innocue, magari solo in grado di oscurare il sole, ma anche con ricorrenti schiarite. Nubi più compatte e di tipo medio-basso sulla Liguria. Molte nubi basse, qui magari anche con locali nebbie, foschie e cieli più chiusi, sulla Sardegna meridionale, nubi medie diffuse sulla Sicilia occidentale. Prevale il sole altrove, salvo nubi basse e locali nebbie o foschie sul Lazio interno, specie su Est Viterbese, anche localmente sui settori occidentali della provincia di Terni, in Umbria, e su qualche settore interno campano, specie tra Sudest Avellinese e Nord Salernitano. Per il prosieguo della giornata, previsioni meteo all’insegna ancora di un po’ di nubi irregolari al Nord, ma anche ampie schiarite, meno sul Friuli e ancor meno sulla Liguria, dove saranno presenti più nubi basse e cieli un po’ più chiusi.

Continueranno nubi più compatte ancora sulla Sardegna, soprattutto meridionale, altrove maggiore soleggiamento, salvo un po’ di nubi irregolari al Centro in genere e sulla Sicilia. Per la sera, gli addensamenti sulla Liguria e sulla Sardegna sudorientale potrebbero farsi più intensi con arrivo anche di locali piogge. Sempre nubi irregolari diffuse sul resto del Nord, sulla Toscana e sulla Sicilia, previsioni meteo di cieli più sereni sulle rimanenti aree centrali e meridionali o solo poche nubi sparse. Da rilevare ancora per oggi temperature minime mattutine sempre piuttosto rigide, con valori prossimi allo zero o anche localmente sotto su diverse colline e vallate appenniniche e sulle pianure orientali del Nord e, quindi, con diffuse gelate; anche le massime sono attese in calo rispetto a ieri, con valori che difficilmente toccheranno i +20° e mediamente compresi tra +12 e +18°C in pianura. Venti in intensificazione dei quadranti meridionali soprattutto sui bacini, di più sui mari e sui canali delle isole maggiori, anche forti da Sudest sul Canale di Sardegna.