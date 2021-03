Previsioni Meteo, l’Anticiclone si rinforza: picco di caldo tra 30 marzo e 1 aprile, temperature fino a +26°C

L’alta pressione che è andata via via affermandosi negli ultimi due giorni sull’Italia, subirà lievi infiltrazioni di aria umida nel corso di questo prossimo fine settimana per via dell’influenza di una circolazione instabile sul Centro Nord Europa. Le previsioni meteo, quindi, computano un progressivo aumento di nubi nella giornata di sabato anche con qualche pioggia sparsa al Nord, nubi irregolari al Centro e poi verso il Sud, ma sui settori centro-meridionali senza altre conseguenze. Ancora qualche fastidio per la giornata di domenica soprattutto al Nordest, con ancora qualche piovasco, ma le influenze oceaniche saranno solo temporanee e arrecheranno qualche fastidio più significativo soltanto al Nord. I valori di pressione al suolo, infatti, rimarranno pressoché stazionari e abbastanza alti, mediamente tra 1024 e 1028 hpa nella giornata di sabato, anzi in aumento per quella di domenica oltre 1030/1032 hpa. Insomma, solo piccoli fastidi in vista, per il corso di questo fine settimana, per la figura anticiclonica che, piuttosto, è destinata a crescere ulteriormente per la prima parte della settimana prossima, la Settimana di Pasqua, questa volta non tanto al suolo, quanto alle quote medio-alte.

Le previsioni meteo, infatti, tra il 29, ma soprattutto il 30 marzo e poi fino al 1 aprile, prospettano una crescita esponenziale dei geo-potenziali intorno ai 5.000 metri circa, con valori che potrebbero portarsi verso i 576/580 gpdm proprio sull’Italia e più esattamente sui settori centro-settentrionali della nostra penisola, a indicare una colonna d’aria decisamente pesante e stabilizzante, ma un po’ su tutto il paese. Si prospettano, infatti, per la prima parte della prossima settimana, almeno 3/4 giorni all’insegna del sole prevalente da Nord a Sud, salvo la possibilità di nebbie mattutine data l’inversione termica, in particolare sulla Pianura Padana centro-orientale, fra la pianura lombarda centro-orientale, quella emiliano-romagnola nordorientale e la pianura centro-meridionale e orientale veneta, ma nebbie comunque in dissolvimento verso le ore più calde centrali. Oltre al bel tempo con tanto sole, da rilevare un più consistente aumento delle temperature che, secondo le previsioni meteo, potrebbero portarsi, come evidenzia l’immagine interna sull’anomalia termica prevista per la prima parte della prossima settimana, fino a 8/10°C sopra media sulle regioni settentrionali e alpine, 6/8°C oltre fra il medio-alto Tirreno e il Nord Appennino, mediamente 1/4° oltre altrove, eccetto l’estremo Sud peninsulare, i settori ionici e la Sicilia meridionale e orientale, dove i valori potrebbero rimanere più o meno in norma, localmente anche un po’ sotto norma. Su questi ultimi settori meridionali, infatti, agirebbe la parte più periferica dell’alta pressione, con circolazione più settentrionali e temperature un po’ più miti. Queste anomalie si tradurrebbero al suolo in valori spesso sui +23/+24°C in pianura, specie al Centro Nord, ma punte anche verso i +25/+26°C e più probabili sul medio-alto Tirreno e sulle pianure settentrionali.

