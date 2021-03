Previsioni Meteo, Marzo prepara il colpo di coda dell’inverno: Mercoledì 17 il clou del freddo

Gli ultimi aggiornamenti delle previsioni meteo per il prosieguo del mese di marzo sono molto interessanti: dopo tre settimane di monotonia anticiclonica, già nelle scorse ore è tornato ad imperversare il maltempo con forti piogge al Centro Italia e in modo particolare nell’area capitolina, con picchi di 46mm a Roma centro e 61mm a Lariano. Questa perturbazione continuerà a determinare precipitazioni abbondanti e a tratti intense nei prossimi giorni, soprattutto martedì 9 marzo al Centro Italia e poi mercoledì 10 in modo un po’ più blando al Sud. Nella seconda parte di questa settimana torneranno correnti meridionali, molto umide, che tra giovedì 11 e venerdì 12 determineranno estesa nuvolosità e deboli piogge al Nord.

Nel weekend il clima sarà transitorio e variabile, ma gli occhi sono già puntati per la prossima settimana quando i modelli prospettano un colpo di coda dell’inverno che dovrebbe raggiungere l’Italia tra 16 e 17 Marzo, con il clou del freddo proprio Mercoledì 17 quando un ciclone sul mar Jonio determinerebbe forte maltempo al Centro/Sud con nevicate a bassa quota sull’Appennino:

Le carte notturne del centro europeo ECMWF sono particolarmente estreme: la neve potrebbe cadere copiosa fino ai 500–600 metri tra Marche, Abruzzo, Molise e zone interne del Lazio, fino ai 700–800 metri tra Puglia, Campania e Basilicata e fino ai 900–1.000 metri in Calabria e Sicilia, con accumuli molto abbondanti sui versanti orientali dell’Appennino nelle regioni Adriatiche e sulla Sicilia settentrionale.

Una situazione assolutamente da non sottovalutare: siamo a metà marzo e l’energia in gioco in questo periodo dell’anno è sempre molto più grande rispetto al pieno inverno, e a maggior ragione quest’anno dopo tre settimane di Anticiclone la situazione ai bassi strati dell’atmosfera – in modo particolare al Centro/Sud Italia – è a dir poco esplosiva. Non dimentichiamo che solo pochi anni fa, il 5 marzo 2015, sull’Appennino centro/meridionale, a Capracotta e Pescocostanzo, è stato battuto il record mondiale di nevicata più abbondante della storia in 24 ore. Le previsioni meteo per la prossima settimana sono molto differenti, nell’entità del freddo e del maltempo, dall’eccezionale episodio di sei anni fa. Ma in ogni caso teniamo gli occhi aperti perchè, pur senza mettere in discussione i grandi record, avremo il secondo episodio freddo e nevoso significativo di quest’inverno al Centro/Sud dopo quello – fin qui unico e isolato – di metà febbraio.