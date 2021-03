Previsioni Meteo, nell’ultimo weekend di Marzo arriva il caldo: temperature fino a +25°C

Va sempre più affermandosi, sul nostro bacino e sull’Italia, un flusso di correnti miti oceaniche anche piuttosto stabilizzante nel corso dei prossimi giorni. Previsione meteo, quindi, all’insegna di un’alta pressione crescente che, tuttavia, potrebbe avere dei disturbi temporanei proprio in corrispondenza del fine settimana, ma limitatamente ai settori settentrionali. Su queste aree, infatti, come già rappresentato in precedenti approfondimenti, potrebbero esserci lievi infiltrazione di correnti un po’ più umide e legate a un flusso instabile nordeuropeo, le quali potrebbero produrre un aumento progressivo della nuvolosità, a iniziare già da venerdì sera, ma poi in maniera più incisiva nel corso di sabato e ancora per domenica. Non si tratterebbe di un’incidenza instabile particolarmente significativa, tuttavia potrebbe arrecare addensamenti qua e là, soprattutto in prossimità dei settori alpini e prealpini, associati a qualche precipitazione sparsa. Infiltrazione di umidità medio-alte potrebbero raggiungere anche le regioni centrali, occasionalmente quelle meridionali, ma su questi settori apportando soltanto una temporanea copertura del cielo, senza altre conseguenze.

Andando più nel dettaglio, già sabato 27 nubi diffusi raggiungerebbero le regioni settentrionali, con addensamenti su alto Piemonte e alta Lombardia associati a rovesci sparsi e anche qualche nevicata tra Valle d’Aosta, alto Piemonte e alta Lombardia, a quote mediamente comprese tra 1300 e 1500 m. Addensamenti con isolati piovaschi possibili anche sulla Liguria, soprattutto centrale, nubi irregolari, ma più asciutto sul resto del Nord e nubi irregolari possibili anche sulla Sardegna e fino alla Toscana e alle regioni centrali, tuttavia innocue. Per buona parte di sabato, la nuvolosità continuerebbe a interessare soprattutto i settori alpini e prealpini, da Ovest verso Est, arrecando precipitazioni sparse sotto forma di neve debole, solo a tratti o temporaneamente moderata, sempre alle medesime quote. Nuvolosità irregolare anche sul resto del Nord e diffusamente al Centro, fino alla Campania e al Nord della Puglia ma, su questi settori, senza fenomeni e, anzi, con ampie schiarite soleggiate. Sole prevalente sul resto del Sud e ancor più sulle isole maggiori.

Per la festività di domenica 28, le previsione meteo computano ancora nubi irregolari sulle regioni settentrionali, anche con qualche locale addensamento su sui settori alpini e prealpini, soprattutto centro-orientali, localmente sulle pianure del Veneto orientale e della Venezia Giulia, con qualche precipitazione sparsa, ma in forma più debole e più localizzata. Possibili addensamenti con piovaschi sulla Liguria, soprattutto tra Savonese e Genovese, bel tempo e sole dominante sul resto del paese, o solo una locale parziale nuvolosità al Centro. In riferimento all’aspetto termico, è previsto un aumento generalizzato delle temperature, ma in maniera più apprezzabile sulle regioni centrali, specie tirreniche e sulle isole maggiori: i valori massimi su questi settori centro-meridionali e insulari potrebbero raggiungere anche punte sui +24/+25° in pianura, mediamente compresi tra +18 e +22/+23°C. Qualche grado in meno, invece, sulle regioni settentrionali. Venti, in rinforzo dai quadranti meridionali, soprattutto nella giornata di sabato, in particolare sui bacini e sui settori appenninici.

