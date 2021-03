Previsioni Meteo, nuova irruzione fredda dalla Russia dopo l’Equinozio di Primavera: inverno a oltranza sull’Italia

Molte novità sono subentrate nel quadro evolutivo atmosferico per i prossimi 7/8 giorni. I dati matematici erano già piuttosto allineati per una fase di 3/4 giorni all’insegna di un’azione invernale sull’Italia, a carattere moderatamente freddo e con occasioni per nevicate diffuse sulle colline, specie centrali e localmente meridionali. Tuttavia, nelle simulazioni matematiche, si coglieva una sostanziale incertezza sull’evoluzione successiva ad una fase mediamente fredda e instabile che avrebbe dovuto riferirsi a qualche giorno passato e fino a sabato prossimo, più o meno. L’incertezza era determinata dal possibile innesto, sul flusso freddo, di una componente circolatoria più calda meridionale, la quale avrebbe potuto via via prevalere sull’aria fredda e portare una fase si, ancora perturbata, ma con cessazione abbastanza repentina delle velleità invernali, se non persistenti ancora e in forma moderata, solo al Nord. Ebbene, alla luce delle ultime emissioni, questa variante calda meridionale è stata sostanzialmente soppressa. L’ondulazione del getto sub-polare, in seno a un flusso circolatorio di estrazione prettamente continentale, sarà decisamente più basso, in modo da tagliare l’Europa centrale, parte della Francia e puntare direttamente verso le Baleari e il Mediterraneo occidentale, anziché la Spagna.

Questa variazione di traiettoria in quota, attiverà una profonda ed estesa circolazione depressionaria nei bassi strati, dal Nord Africa verso i mari meridionali italiani o al più temporaneamente verso quelli centrali tirrenici, abbassando notevolmente tutto il baricentro depressionario e permettendo l’ingresso più deciso e anche più persistente di aria fredda verso il bacino centrale del Mediterraneo. Ne conseguirà un maltempo invernale pronunciato nel fine settimana prossimo su buona parte delle regioni centro-meridionali, solo localmente al Nord, più distante dai minimi depressionari. Non solo, la permanenza medio-bassa delle attività cicloniche in prossimità del mare, mediamente attive sulle aree meridionali italiane, poi in evoluzione verso quelle balcaniche, consentirà ulteriore richiamo di aria fredda all’ inizio della prossima settimana, all’indirizzo proprio dell’Italia e del Mediterraneo centrale. Di conseguenza, le previsioni meteo, sulla base dei nuovi dati, computano una reiterazione dell’azione fredda invernale su tutto il paese, almeno fino a metà settimana prossima, con altre occasioni per impulsi freddi continentali, questa volta probabilmente anche più freddi di quelli precedenti, e altre nevicate fino a quote basse sui settori appenninici centro-meridionali. Non se ne uscirà prima del 25 marzo. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione del tempo nel medio-lungo periodo, apportando quotidiani aggiornamenti.

